В России в октябре в два-три раза по сравнению с тем же периодом прошлого года вырос выпуск в гражданский оборот антибиотиков и противовирусных лекарств, причем в некоторых регионах рост спроса превышает реальные темпы заболеваемости

BiggimoT / DepositPhotos В министерстве подчеркнули, что особенно опасно бесконтрольное применение антибиотиков - это может привести к снижению их эффективности

Moscow-Live.ru / Вячеслав Акишин

В России в октябре в два-три раза по сравнению с тем же периодом прошлого года вырос выпуск в гражданский оборот антибиотиков и противовирусных лекарств, причем в некоторых регионах рост спроса превышает реальные темпы заболеваемости, сообщает "Новая газета" со ссылкой на Минздрав. В ведомстве это считают свидетельством того, что рецептурные препараты по факту отпускаются без рецепта.

В министерстве подчеркнули, что особенно опасно бесконтрольное применение антибиотиков - это может привести к снижению их эффективности. "В результате бесконтрольного приема антибиотиков мы рано или поздно столкнемся с тем, что они перестанут действовать, и нам нечем будет лечить бронхиты, пневмонии, цистит, гайморит и другие инфекции. Люди снова начнут умирать от тех болезней, которые еще несколько лет назад легко можно было вылечить приемом нескольких таблеток", - предупредил главный внештатный микробиолог Минздрава России, член-корреспондент РАН Роман Козлов.

Он также отметил, что антибиотики имеют побочные эффекты в виде аллергических реакций, нарушения работы сердца, печени, почек, желудочно-кишечного тракта и т.д. Обращаясь к врачам, Козлов напомнил, что антибиотики - невосполнимый ресурс человечества, и призвал не назначать такие препараты пациентам с COVID-19 и другими вирусными инфекциями без наличия бактериальных осложнений.

"Нерациональное назначение антибиотиков может приводить к развитию побочных реакций, в том числе потенциально летальных, и к нежелательным лекарственным взаимодействиям", - говорится в обращении микробиолога на сайте Минздрава.

Всемирная организация здравоохранения в июльском отчете назвала устойчивость к антибиотикам одной из наиболее серьезных угроз для здоровья человечества. "Все больше инфекционных заболеваний - например пневмонию, туберкулез, гонорею и сальмонеллез - становится труднее лечить из-за снижения эффективности антибиотиков. Следствием устойчивости к антибиотикам являются более продолжительные госпитализации, рост медицинских расходов и смертности", - говорится на сайте ВОЗ.

Снижение устойчивости антибиотиков - естественное явление, но неправильное использование антибиотиков людьми ускоряет этот процесс. "В отсутствие неотложных мер на нас начнет надвигаться пост-антибиотическая эра, когда распространенные инфекции и незначительные травмы вновь могут стать смертельными", - предрекает ВОЗ.

Эксперты просят принимать антибиотики только по назначению квалифицированного врача и не требовать назначения таких препаратов без необходимости, а также соблюдать элементарную гигиену, избегать тесного контакта с больными, практиковать более безопасный секс и своевременно делать прививки.

В пандемию в ряде российских регионов повышенный спрос на антибиотики привел к тому, что они исчезли из аптек. Люди запасаются ими впрок, "на всякий случай", в том числе для профилактики коронавируса, хотя именно от вирусных инфекций антибиотики не спасают. При этом в аптеках, которые продают такие препараты только по рецепту, дефицита не наблюдалось.