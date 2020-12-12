За последние сутки в России выявлено 28 137 случаев коронавируса в 85 регионах, 560 человек скончались

Фото: Максим Мишин / Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы В Москве подтверждено 6622 новых случая COVID-19, умерли 76 человек. За последние сутки госпитализировано 1684 пациента, на ИВЛ находятся 475 человек

Фото: Максим Мишин / Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

За последние сутки в России выявлено 28 137 случаев коронавируса в 85 регионах, 560 человек скончались, сообщает Telegram-канал "Стопкоронавирус.рф". Всего в стране выявлено 2 625 848 заболевших и 46 453 умерших.

В Москве подтверждено 6622 новых случая COVID-19, умерли 76 человек. За последние сутки госпитализировано 1684 пациента, на ИВЛ находятся 475 человек. В Петербурге 3776 новых случаев заражения, 79 человек скончались.

Из российских больниц за сутки выписано 26 118 человек, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 2 085 958.

Наименьшие темпы прироста за сутки показали Тыва, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Карачаево-Черкесия, Еврейская автономная область, Кабардино-Балкария, Оренбургская область, Марий Эл, Новосибирская область, Дагестан, Республика Алтай, Калмыкия, Магаданская область, Ингушетия, Нижегородская, Пензенская области, Северная Осетия-Алания, Иркутская область, Мордовия, Красноярский край, Рязанская область, Алтайский край, Свердловская область, Ставропольский край, Кемеровская область, Краснодарский край, Татарстан.

Новые случаи COVID-19 по регионам:

Москва - 6622

Санкт-Петербург - 3776

Московская область - 1393

Нижегородская область - 501

Республика Карелия - 428

Архангельская область - 405

Свердловская область - 401

Воронежская область - 387

Ростовская область - 376

Вологодская область - 367

Хабаровский край - 340

Красноярский край - 336

Республика Крым - 333

Псковская область - 330

Пермский край - 314

Республика Коми - 302

Челябинская область - 298

Ульяновская область - 294

Самарская область - 290

Мурманская область - 286

Иркутская область - 283

Волгоградская область - 277

Забайкальский край - 265

Саратовская область - 264

Кировская область - 246

Омская область - 243

Ставропольский край - 238

Приморский край - 237

Тверская область - 233

Ханты-Мансийский автономный округ - 231

Республика Бурятия - 228

Алтайский край - 224

Ленинградская область - 217

Новгородская область - 212

Калининградская область - 204

Тульская область - 204

Томская область - 203

Республика Саха (Якутия) - 201

Удмуртская Республика - 200

Брянская область - 195

Ярославская область - 191

Ямало-Ненецкий автономный округ - 188

Краснодарский край - 188

Пензенская область - 187

Владимирская область - 186

Курская область - 182

Белгородская область - 182

Оренбургская область - 179

Республика Хакасия - 178

Орловская область - 173

Кемеровская область - 173

Тюменская область - 171

Астраханская область - 170

Ивановская область - 170

Новосибирская область - 169

Калужская область - 165

Смоленская область - 153

Республика Башкортостан - 153

Республика Дагестан - 151

Амурская область - 147

Липецкая область - 146

Чеченская Республика - 142

Сахалинская область - 140

Тамбовская область - 138

Рязанская область - 131

Республика Чувашия - 130

Костромская область - 114

Курганская область - 110

Республика Калмыкия - 105Республика Адыгея - 104

Республика Алтай - 103

Кабардино-Балкарская Республика - 101

Карачаево-Черкесская Республика - 96

Республика Мордовия - 90

Республика Татарстан - 89

Республика Ингушетия - 86

Республика Северная Осетия-Алания - 86

Республика Тыва - 85

Камчатский край - 83

Севастополь - 75

Республика Марий Эл - 53

Магаданская область - 49

Еврейская автономная область - 24

Чукотский автономный округ - 9

Ненецкий автономный округ - 8

