За последние сутки в России выявлено 28 137 случаев коронавируса в 85 регионах, 560 человек скончались, сообщает Telegram-канал "Стопкоронавирус.рф". Всего в стране выявлено 2 625 848 заболевших и 46 453 умерших.
В Москве подтверждено 6622 новых случая COVID-19, умерли 76 человек. За последние сутки госпитализировано 1684 пациента, на ИВЛ находятся 475 человек. В Петербурге 3776 новых случаев заражения, 79 человек скончались.
Из российских больниц за сутки выписано 26 118 человек, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 2 085 958.
Наименьшие темпы прироста за сутки показали Тыва, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Карачаево-Черкесия, Еврейская автономная область, Кабардино-Балкария, Оренбургская область, Марий Эл, Новосибирская область, Дагестан, Республика Алтай, Калмыкия, Магаданская область, Ингушетия, Нижегородская, Пензенская области, Северная Осетия-Алания, Иркутская область, Мордовия, Красноярский край, Рязанская область, Алтайский край, Свердловская область, Ставропольский край, Кемеровская область, Краснодарский край, Татарстан.
Новые случаи COVID-19 по регионам:
Москва - 6622
Санкт-Петербург - 3776
Московская область - 1393
Нижегородская область - 501
Республика Карелия - 428
Архангельская область - 405
Свердловская область - 401
Воронежская область - 387
Ростовская область - 376
Вологодская область - 367
Хабаровский край - 340
Красноярский край - 336
Республика Крым - 333
Псковская область - 330
Пермский край - 314
Республика Коми - 302
Челябинская область - 298
Ульяновская область - 294
Самарская область - 290
Мурманская область - 286
Иркутская область - 283
Волгоградская область - 277
Забайкальский край - 265
Саратовская область - 264
Кировская область - 246
Омская область - 243
Ставропольский край - 238
Приморский край - 237
Тверская область - 233
Ханты-Мансийский автономный округ - 231
Республика Бурятия - 228
Алтайский край - 224
Ленинградская область - 217
Новгородская область - 212
Калининградская область - 204
Тульская область - 204
Томская область - 203
Республика Саха (Якутия) - 201
Удмуртская Республика - 200
Брянская область - 195
Ярославская область - 191
Ямало-Ненецкий автономный округ - 188
Краснодарский край - 188
Пензенская область - 187
Владимирская область - 186
Курская область - 182
Белгородская область - 182
Оренбургская область - 179
Республика Хакасия - 178
Орловская область - 173
Кемеровская область - 173
Тюменская область - 171
Астраханская область - 170
Ивановская область - 170
Новосибирская область - 169
Калужская область - 165
Смоленская область - 153
Республика Башкортостан - 153
Республика Дагестан - 151
Амурская область - 147
Липецкая область - 146
Чеченская Республика - 142
Сахалинская область - 140
Тамбовская область - 138
Рязанская область - 131
Республика Чувашия - 130
Костромская область - 114
Курганская область - 110
Республика Калмыкия - 105Республика Адыгея - 104
Республика Алтай - 103
Кабардино-Балкарская Республика - 101
Карачаево-Черкесская Республика - 96
Республика Мордовия - 90
Республика Татарстан - 89
Республика Ингушетия - 86
Республика Северная Осетия-Алания - 86
Республика Тыва - 85
Камчатский край - 83
Севастополь - 75
Республика Марий Эл - 53
Магаданская область - 49
Еврейская автономная область - 24
Чукотский автономный округ - 9
Ненецкий автономный округ - 8