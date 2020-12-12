Фото: Вячеслав Акишин / Moscow-Live.ru Московский декабрь-2020 перевыполнил "план по солнцу" на 300% и досрочно объявлен самым светлым в истории регулярных наблюдений, сообщается на сайте центра погоды "Фобос" "Метеовести"

Фото: Вячеслав Акишин / Moscow-Live.ru

Московский декабрь-2020 перевыполнил "план по солнцу" на 300% и досрочно объявлен самым светлым в истории регулярных наблюдений, сообщается на сайте центра погоды "Фобос" "Метеовести". Ясная погода отмечалась в столице каждый день с 5 декабря. Таким образом, общее время солнечного сияния составило уже более 55 часов, что в три раза дольше положенного.

Обычно декабрь занимает последнее место в году по этому показателю: по статистике столичного гелиографа, наблюдается только 18 солнечных часов, или 8% от возможного при ясном небе, говорится в сообщении. До сих пор рекорд принадлежал декабрю 2002 года, когда солнце светило 51 час. В 2017 году декабрьское солнце светило только 6 минут, а 2018-м - 12 часов, в прошлом году - 8 часов.

Нынешняя ясна погода стала следствием очень продолжительного периода аномально высокого атмосферного давления, пояснили метеорологи. Более 180 часов показания барометров превышали отметку 761 мм рт. ст., что десятикратно дольше средних значений метеостатистики.

По прогнозу Гидрометцентра России, с воскресенья в столичном регионе начнет увеличиваться облачность, в понедельник возрастет вероятность снега, а температура будет повышаться.