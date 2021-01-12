Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией до 1 февраля

anyaberkut / DepositPhotos Авиасообщение с Британией было прекращено 22 декабря в связи с обнаружением нового штамма коронавируса. Изначально полеты приостанавливались на неделю. Позже приостановку продлили до 12 января

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Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией до 1 февраля, сообщается на сайте правительства РФ со ссылкой на решение оперативного штаба по недопущению завоза и распространения коронавируса.

"Для обеспечения защиты здоровья населения действие ограничений продлено до 23 часов 59 минут 1 февраля 2021 года", - говорится в заявлении кабмина. Авиасообщение с Британией было прекращено 22 декабря в связи с обнаружением нового штамма коронавируса. Изначально полеты приостанавливались на неделю. Позже приостановку продлили до 12 января.

10 января глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России выявлен первый случай заражения "британским" штаммом COVID-19. С конца ноября из Великобритании прилетели 32 человека с коронавирусом, при этом новый штамм обнаружился только у одного. Болезнь протекала бессимптомно.

По словам Поповой, российские вакцины от коронавируса способны защитить и от нового штамма. Считается, что он более заразен, но не приводит к более тяжелому течению заболевания. Изучением "британского" штамма в России занимается государственный научный центр "Вектор", выделивший его из материала пациента еще в декабре.