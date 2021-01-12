Полицейские в Москве застрелили мужчину, который напал на них с ножом. Он находился в неадекватном состоянии и вел себя агрессивно, сообщает сайт ГСУ СК по Москве.

Инцидент произошел 12 января. Полицию вызвали сотрудники скорой помощи, которые ранее приехали на вызов в квартиру жилого дома по Гурьевскому проезду.

Там мужчина, который находился в неадекватном состоянии, "вел себя агрессивно по отношению к медицинскому персоналу и соседям, на предупреждения не реагировал". После этого он напал на полицейских.

Сотрудниками полиции был произведен предупредительный выстрел, после чего полицейские начали стрелять на поражение. От полученного ранения нападавший скончался на месте.

Нападавшему будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза посмертно. Расследование по уголовному делу продолжается.