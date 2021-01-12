СК квалифицировал гибель военных в подмосковной аварии как преступление против военной службы

АГН Москва / Мобильный репортер

Гибель четверых военнослужащих в дорожной аварии с участием грузовика и автобусов Минобороны будет расследоваться по признакам преступления против военной службы. Как сообщается на сайте Следственного комитета, дело завели по части 3 статьи 350 УК РФ (нарушение правил вождения), о его фигурантах пока не сообщается.

В МВД по факту аварии также завели дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более человек (часть 5 статьи 264 УК). Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Как сообщила глава пресс-службы подмосковного МВД Татьяна Петрова, задержан водитель грузовика. Медицинское освидетельствование показало, что он был трезвым в момент ДТП. Как пишет "Московский комсомолец", до недавнего времени мужчина работал в московской фирме "Квант", которая занимается перевозками стройматериалов. Судя по постам в соцсетях, он любит автомобили и быструю езду, а также участвует как зритель в ночных дрифтах по Москве.

Как сообщил "Газете.Ru" генеральный директор компании "Квант" Артур Закиров, задержанный был уволен оттуда еще в декабре. "Уволен, если не ошибаюсь, по статье. Он систематически не выходил на работу, бунты устраивал. Водитель он неплохой. Странно, что он попал в такое ДТП", - сказал Закиров, уточнив, что у молодого человека "были проблемы с поведением".

Инцидент произошел накануне на 28-м километре федеральной автомобильной дороги М-9 "Балтия": водитель грузового автомобиля совершил столкновение с автобусом. В результате ДТП четыре человека погибли, 15 получили травмы различной степени тяжести.

В попавшей в ДТП колонне автобусов находились солдаты-срочники и четверо офицеров. Столкновение произошло, когда военная автоколонна остановилась из-за неисправности ведущего автобуса. В это время в колонну въехал грузовик "Скания" под управлением 36-летнего жителя Владимирской области. Сообщается, что водитель грузовика ехал в одном направлении с колонной, не справился с управлением и врезался в один из автобусов.