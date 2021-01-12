Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) обратилась в Симоновский районный суд Москвы с иском о замене оппозиционному политику Алексею Навальному условного срока лишения свободы на реальный

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Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) обратилась в Симоновский районный суд Москвы с иском о замене оппозиционному политику Алексею Навальному условного срока лишения свободы на реальный. Иск был подан 11 января, в первый рабочий день после новогодних каникул, следует из карточки дела на сайте суда. Дата рассмотрения иска пока не назначена.

Испытательный срок, который был назначен основателю Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексею Навальному по так называемому "делу Ив Роше", истек еще 30 декабря прошлого года.

За два дня до истечения этого срока на сайте ФСИН появилось сообщение о вызове Навального, который в августе в состоянии комы был перевезен в Германию на лечение после отравления химоружием семейства "Новичок". Оппозиционер до сих пор проходит курс реабилитации в Германии, но российские власти считают, что он полностью здоров и "уклоняется от контроля" со стороны пенитенциарной системы. На явку в уголовно-исполнительную инспекцию Москвы Навальному дали меньше 24 часов, сославшись на статью в медицинском журнале Lancet, где якобы говорилось, что Навальный (его имя в статье не названо, однако очевидно, что речь идет о нем) полностью выздоровел. В случае неявки ФСИН пригрозила обратиться в суд.

Алексей Навальный в указанное время не явился. Иск, как следует из карточки дела, подан "в связи с неисполнением возложенных обязанностей, уклонением от возмещения вреда или совершением нового преступления", отмечает радио "Свобода".

Путин так взбешён тем, что я выжил после его отравления, что велел ФСИН идти в суд и требовать изменения моего условного срока на реальный. "В связи с совершением нового преступления". Это при том, что мой условный срок закончился 30 декабря. pic.twitter.com/7X4AtLkszt — Alexey Navalny (@navalny) January 12, 2021

30 декабря 2014 года Замоскворецкий районный суд Москвы признал Алексея Навального и его брата Олега виновными в особо крупном и крупном мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности, а также легализации денежных средств, полученных преступных путем. Суд и следствие пришли к выводу, что братья похитили 26,8 млн рублей у косметической компании Ives Rocher и 4,5 млн рублей у "Многопрофильной процессинговой компании" (МПК) через предприятие "Главное подписное агентство" ("Главподписка"). Судья Елена Коробченко приговорила Алексея Навального к 3,5 годам лишения свободы условно и 5 годам испытательного срока, его брата Олега - к 3,5 года колонии общего режима.

Сам Алексей Навальный в ходе суда подал заявление в СК РФ о совершении следователем Романом Нестеровым преступлений, предусмотренных статьями 285 (злоупотребление должностными полномочиями), 286 (превышение должностных полномочий), 292 (служебный подлог) 303 (фальсификация доказательств по уголовному делу), 307 (заведомо ложные показания в суде) УК РФ.

По утверждению Навального, в седьмом томе уголовного дела, где содержится записка представителя Yves Rocher об отсутствии ущерба компании, сократилось количество листов, изменилась их нумерация и было исправлено содержание. На одном из листов Навальный обнаружил следы белой канцелярской замазки. Как утверждал оппозиционер, исправления в материалы дела были внесены после того, как обвиняемые ознакомились с этими материалами. Суд все эти доводы защиты не принял во внимание.

В августе 2017 года по решению суда назначенный Навальному испытательный срок по представлению ФСИН был продлен до конца декабря 2020 года. ФСИН также неоднократно обращалась в суд с просьбами о замене Навальному условного лишения свободы на реальное, но безуспешно.

В октябре 2017 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) по заявлению Навальных присудил им компенсацию более чем в 80 тысяч евро. ЕСПЧ признал, что российские власти нарушили в отношении Навальных ряд статей Европейской конвенции по правам человека при производстве по делу "Ив Роше".

Верховный суд России 25 апреля 2018 года по представлению председателя суда возобновил производство по делу в отношении Навальных в связи с решением ЕСПЧ, однако оставил приговор без изменений.

Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный впал в кому на борту самолета и был госпитализирован 20 августа в Омске. Спустя два дня соратники и родственники оппозиционера добились его транспортировки в берлинскую клинику, где он проходил дальнейшее лечение. Эксперты нескольких зарубежных лабораторий установили, что оппозиционер был отравлен боевым веществом семейства "Новичок", в неоднократном использовании которого подозреваются российские спецслужбы. Сам Навальный уверен, что его пытались убить сотрудники ФСБ по приказу Владимира Путина. Оппозиционер даже позвонил одному из предполагаемых отравителей Константину Кудрявцеву и тот признался в разговоре, что уничтожал улики после покушения, оставшиеся на нижнем белье Навального.

После этого российские власти все-таки возбудили уголовное дело, но не в связи с отравлением Навального, а в связи с попыткой юриста ФБК Любови Соболь также выйти на контакт с Константином Кудрявцевым.

В Кремле сам факт отравления Навального отрицают уже почти полгода. При этом чиновники и медицинские функционеры выдвигали встречные версии о том, что оппозиционер якобы истязал себя голоданием в попытках похудеть, что у него были панкреатит или диабет и в целом подорванное здоровье.