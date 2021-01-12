Александр Габышев, известный как якутский шаман, объявил о подготовке нового похода на Москву. Аудиозапись с речами шамана опубликована на Youtube-канале "Новости регионов".

"Поход наш начнется <...> где-то в марте. Отсюда, из Якутска, я выйду на своем белом коне. Выйду и пройду по земле предков, через Вилюйские улусы… <…> Земля предков мне силы придаст, это поверье у нас такое", - говорит шаман.

По плану Габышева, из Якутска он выйдет с небольшим отрядом добровольцев, а в Иркутске соединится с основным отрядом сторонников, которые, вероятно, будут следовать за конным шаманом на машинах. "Дойдем до алтайских гор - это тоже место силы <…> Потом дойдем до уральских территорий, а там уже и до Москвы рукой подать", - заявляет Габышев.

Александр Габышев приобрел известность после того, как СМИ начали активно освещать его пеший поход "на Кремль" с целью "изгнания" президента РФ Владимира Путина, которого шаман считает демоном. За время путешествия Габышев успел провести несколько митингов в городах, в сентябре 2019 года его остановили на границе Бурятии и Иркутской области. После этого Габышева и его сторонников неоднократно задерживали, запрещали шаману покидать Якутск, признавали невменяемым, пытались обвинить в экстремизме. Международная правозащитная организация Amnesty International признала Габышева узником совести.

12 мая прошлого года шаман был госпитализирован в Якутский республиканский психоневрологический диспансер после того, как силовики взяли штурмом его дом. Адвокат Ольга Тимофеева рассказывала, что врачи, полиция и ОМОН прибыли к дому Габышева под предлогом того, что он якобы контактировал с инфицированными коронавирусом, и у него надо взять анализы. Никаких документов в подтверждение этого предоставлено не было. В результате, по словам Тимофеевой, шамана заковали в наручники и вывели из дома без обуви.

Защита подала административный иск о незаконности госпитализации, отметив, что она проводилась с грубыми нарушениями закона. В ответ на просьбу Ольги Тимофеевой обосновать необходимость госпитализации Габышева в диспансер региональный Минздрав заявил, что эта информация составляет врачебную тайну. 30 мая врачебная комиссия Якутского психоневрологического диспансера в ускоренном порядке выдала заключение об опасности шамана для себя и окружающих, после чего суд принял решение о его принудительной госпитализации. Два месяца спустя он был выписан оттуда: повторная экспертиза установила, что его дальнейшее содержание для лечения нецелесообразно.