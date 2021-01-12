Россия не планирует закупать в 2021 году на государственном уровне вакцину от коронавируса совместного производства компаний Pfizer и BioNTech, сообщает "Интерфакс"

Boarding2Now / DepositPhotos По словам одного из собеседников агентства, Pfizer не обращалась за сертификацией и регистрацией своей вакцины в РФ. В самой компании объяснили, что поставка препарата возможна только на государственном уровне. Без таких договоренностей поставка вакцины в частные клиники невозможна

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Е. Самарин

Россия не планирует закупать в 2021 году на государственном уровне вакцину от коронавируса совместного производства компаний Pfizer и BioNTech, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источники на фармацевтическом рынке и в госструктурах.

По словам одного из собеседников агентства, Pfizer не обращалась за сертификацией и регистрацией своей вакцины в РФ. В самой компании объяснили, что поставка препарата возможна только на государственном уровне. Без таких договоренностей поставка вакцины в частные клиники невозможна.

"В то время как мы понимаем срочность и стремление многих людей сделать прививку как можно скорее, мы не можем обеспечить прямой доступ к вакцине-кандидату Pfizer-BioNTech COVID-19 в ответ на частные запросы", - сообщили РБК в пресс-службе Pfizer.

При этом компания готова "тесно сотрудничать с международными организациями, властями разных стран и по необходимости с другими организациями, чтобы поставить вакцину так быстро, как только это возможно".

В конце декабря в кол-центре филиала израильской клиники Hadassah Medical Moscow в Сколково "Интерфаксу" сказали, что идут переговоры о поставках в Россию вакцин от коронавируса производства Pfizer и Moderna. Отмечалось, что поставки возможны не раньше февраля, а желающие записываются в лист ожидания. Вакцина Moderna в России тоже не зарегистрирована.

Директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина рассказала ТАСС, что в российских поисковиках и соцсетях распространены мошеннические объявления о продаже вакцин от коронавируса различных производителей, в том числе компаний Pfizer и Moderna.

По данным разработчиков, эффективность вакцины Pfizer и BioNTech составляет 95%. Как и российский препарат "Спутник V", она состоит из двух компонентов и вводится в два этапа с интервалом в 21 день. Эта вакцина применяется в США, странах Евросоюза и Великобритании, Израиле и ряде других стран. В США у некоторых привитых медиков отмечались аллергические реакции после укола.