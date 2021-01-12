Ирина Славина

Фото со страницы Ирины Славиной в соцсети "ВКонтакте"

Следственные органы возобновили проверку в связи с самоубийством главного редактора нижегородского сайта KozaPress Ирины Славиной. Об этом сообщил "Интерфаксу" во вторник адвокат Александр Караваев, представляющий интересы семьи погибшей журналистки. Ранее было вынесено два решения об отказе в возбуждении уголовного дела по данному факту.

"Вчера мы узнали об этом, но когда отменено (предыдущее решение об отказе в возбуждении дела. - Прим. "Интерфакса"), я сказать точно не могу. Соответствующее процессуальное решение еще не на руках у нас", - сообщил собеседник агентства.

Напомним, 2 октября главред информагентства KozaPress Ирина Мурахтаева (Славина) совершила самосожжение возле здания нижегородского МВД, оставив перед этим в Facebook запись: "В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию". В 6 утра того же дня силовики явились к ней с обыском по делу о "нежелательной организации". Хотя Славина проходила по нему лишь свидетелем, у нее изъяли всю технику и даже блокноты, в которых она делала пометки во время пресс-конференций.

Журналистка рассказывала, что во время визита силовиков ей, голой, пришлось одеваться под надзором незнакомой женщины. До обыска Славину несколько раз штрафовали - не только за "фейки", но также за "неуважение власти" из-за поста о мемориальной доске Сталину в городе Шахунья (70 тысяч рублей) и за организацию акции памяти Бориса Немцова (20 тысяч рублей).

СУ СК по Нижегородской области сразу же после самосожжения Славиной заявило, что самоубийство журналистки не связано с обыском. В президентском Совете по правам человека это утверждение назвали "верхом цинизма, человеческой и профессиональной несостоятельности", отметив, что обыск был сопряжен с "унижением человеческого и профессионального достоинства".

После самоубийства Славиной независимый профсоюз журналистов, главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов, основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин, председатель "Яблока" Николай Рыбаков, штаб Алексея Навального, движение "Голос" просили СК и Генпрокуратуру возбудить дело о давлении следствия и доведении журналистки до самоубийства. В СПЧ, помимо этого, потребовали проверить обоснованность обыска у журналистки.

"Открытая Россия", правозащитный центр "Мемориал" и фонд "Общественный вердикт" потребовали прекратить "обыски устрашения" и практику проведения "безотлагательных" обысков, при которой таковым становится каждое второе следственное действие. По мнению коллег и близких Славиной, причиной ее самоубийства стало постоянное давление и преследование со стороны силовиков.

Со ссылкой на адвоката Караваева сообщалось, что 2 ноября следствие приняло решение об отказе в возбуждении уголовного дела по факту гибели Славиной в связи с отсутствием события преступления (по статьям 110, 110.1 УК РФ (доведение до самоубийства и склонение и содействие к совершению поступления). Однако затем оно было отменено руководителем следственного отдела, проверка была продолжена.

В рамках доследственной проверки была проведена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза погибшей журналистки. Согласно постановлению об отказе в возбуждении уголовного дела, выводом экспертизы стало наличие у Славиной "смешанного расстройства личности".

В начале декабря стало известно, что следствие повторно отказало в возбуждении дела в связи с самоубийством журналистки. На этот раз следователи увидели в поступке журналистки "рациональное зерно". "Суицид, совершенный Мурахтаевой И.В., следует расценивать как рациональный: явился результатом внутренней переработки, осознанного желания уйти из жизни", - сказано в постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела.

В документе следователь по особо важным делам местного управления СК Владимир Карпухин ссылается на посмертную психолого-психиатрическую экспертизу, в которой говорится, что у Славиной, скорее всего, было "смешанное расстройство личности".

"Мурахтаева И. В. являлась примером яркого идейного борца. Все переживания Мурахтаевой И. В. были субъективно аффективно окрашены: правильно только то, что хочет и нравится ей: что следует из постов, статей", - сообщалось в документе.

В постановлении "сверхценной идеей" Славиной называют "борьбу с существующей политической властью". Журналистка якобы вела себя "провоцирующе, агрессивно" по отношению к оппонентам. Это, пишет Карпухин, подтверждают штрафы по административным статьям, мат в соцсетях и поведение Славиной во время обыска.

При этом следствие отнеслось "критически" к доводам родственников о том, что она совершила самосожжение из-за давления властей. Ее близкие, по словам Карпухина, не предоставили "достоверных и неопровержимых данных, свидетельствующих об этом".

Следствие считает, что подобные заявления основаны "на несогласии с судебными решениями", по которым журналистку привлекали к административной ответственности.

В декабре тема гибели журналистки прозвучала и на встрече Владимира Путина с членами Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ). Один из функционеров СПЧ Евгений Мысловский, бывший следователь советской прокуратуры, рассказал президенту РФ об Ирине Славиной. При этом Мысловский попытался заострить внимание на "абсолютном непрофессионализме" следователя, который проводил обыск у Славиной, и его руководства. Он упомянул привлечение спецназа и выламывание дверей. Член СПЧ также отметил, что следователи отрицали наличие связи обыска и самоубийства Славиной, которая была свидетелем по делу.

Выслушав рассказ Мысловского, президент решил уточнить некоторые детали, и фактически увел разговор подальше от темы ответственности силовиков. "Вы привели несколько конкретных примеров, в том числе, связанный с суицидом, к сожалению, с этой трагедией, человек погиб. Славина, да, ее фамилия? Что там, против нее что, возбудили уголовное дело?" - поинтересовался Путин, продемонстрировав или имитируя полную неосведомленность, хотя с момента резонансной трагедии прошло уже больше двух месяцев.

Услышав, что Славина проходила лишь как свидетель по уголовному делу, президент сказал: "Я тогда не понимаю, что было причиной для суицида, если она не была даже объектом дела".

В ответ Мысловский обратил внимание на ее непростое психическое состояние. "То есть, вы сказали, что она была психически неуравновешенным человеком...", - зацепился за это обстоятельство Путин. "Конечно... Просто следователь должен думать прежде, чем что-то делать. А их сразу начинают защищать", - ответил правозащитник.

"То есть, это не связано напрямую с какими-то злоупотреблениями со стороны органов следствия или дознания", - подытожил президент.

И член СПЧ тут же с ним согласился. "Нет, это связано с чисто человеческим фактором", - сказал Мысловский.