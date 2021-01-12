В МЧС назвали неправильными действия женщины, погибшей вместе с семилетней дочерью при пожаре в жилом доме в Екатеринбурге. Перед смертью она просила о помощи в Twitter, объясняя, что из-за сильного задымления заблокирована с ребенком в своей квартире на верхнем, девятом этаже, и не может спуститься. Сейчас ее аккаунт удален.

"К сожалению, она повела себя неправильно. Вместо того, чтобы дождаться спасателей в квартире, она вместе с дочкой вышла в задымленную секцию подъезда. Это ее погубило", - сообщили изданию E1.ru в пресс-службе МЧС.

В ведомстве добавили, что к приезду спасателей мать и дочь еще были живы, их на руках вынесли с 9 этажа, но спасти их не удалось. "Почему она писала в Twitter, тоже непонятно. Спасатели не мониторят Twitter", - заявили в министерстве. Там также утверждают, что женщина не звонила пожарным, а всего из горящего дома ночью поступило 13 звонков.

Муж погибшей в свою очередь сообщил, что его супруга стала писать в соцсети только после того, как не смогла дозвониться в МЧС и попросила помощи у своих родных. По его словам, у жены и дочки не было "совершенно никакого способа спастись", и советы некоторых комментаторов выйти на балкон не помогли бы, так как дым валил именно через окно на балконе, передает Mash.

Врио главы Екатеринбурга Алексей Орлов, озвучивая журналистам причину гибели людей при пожаре (отравление угарным газом), заявил, что, "если бы люди вышли на балконы, остались бы в квартирах, то пожарные всех бы эвакуировали", цитирует ТАСС.

Спасшиеся жители дома рассказали "Комсомольской правде", что спасатели по телефону советовали выходить на балкон и ждать, пока их эвакуируют. В Екатеринбурге ночью было 25 градусов мороза. При этом подъехать к дому удалось "далеко не сразу" из-за припаркованных автомобилей и неудобного, подъезда, рассказал изданию источник в МЧС.

По его словам, в 2019 году в ходе четырех внеплановых проверок в УЖК "Радомир-Инвест", которая занимается обслуживанием дома на Рассветной улице, 7, было выявлено 28 нарушений пожарной безопасности, а в 2020-м - 29 нарушений.

"Отдельный вопрос - к вентиляции. Мы считаем, что некоторые люди погибли от отравления угарным газом, который распространился именно через нее. Так, в частности, было с женщиной, которая жила на девятом этаже - которая просила о помощи через Twitter", - рассказал собеседник газеты.

По предварительным данным, пожар в жилом доме, унесший жизни 8 человек, вспыхнул в квартире на втором этаже, где проживала неблагополучная семья. Двое жителей квартиры погибли на месте, 17-летний сын хозяйки госпитализирован с ожогами и отравлением угарным газом. По одной из версий, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем: возле дивана было найдено множество окурков, кроме того, семье за долги отключили электричество, поэтому они жгли свечи. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.