6 августа Люблинский районный суд Москвы признал виновными и приговорил к реальным и условным срокам семерых подсудимых по так называемому делу "Нового величия"

Московский городской суд / ВКонтакте

Мосгорсуд изменил приговор двум московским активистам по делу "Нового величия". Об этом сообщает в своем Telegram-канале глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

Так, Руслан Костыленков проведет в колонии общего режима 6 года 9 месяцев - на три месяца меньше назначенного ранее срока. Срок Петру Карамзину сократили также на три месяца - до 6 лет и 3 месяцев. Приговоры Вячеславу Крюкову, Максиму Рощину, Дмитрию Полетаеву, Марии Дубовик и Анне Павликовой оставили в силе.

6 августа Люблинский районный суд Москвы признал виновными и приговорил к реальным и условным срокам семерых подсудимых по так называемому делу "Нового величия". Как установило следствие, активисты хотели свергнуть конституционный строй и установить временное правительство.

Вячеславу Крюкову назначили 6 лет колонии общего режима. Еще одного фигуранта, Дмитрия Полетаева, освободили в зале суда: он содержался в СИЗО, но был приговорен к условному сроку - 6 лет. Максима Рощина суд приговаривает к 6,5 года условно. Анна Павликова получила 4 года условно. Мария Дубовик - 6 лет условно. При этом суд счел недоказанным факт провокаций со стороны Александра Константинова, на показаниях которого во многом строилось обвинение.

Дело "Нового величия" оказалось неожиданно резонансным. В августе 2018 года после множества одиночных пикетов и несогласованного "Марша матерей" в центре Москвы Павликову и Марию Дубовик перевели под домашний арест. Родители подсудимых объединились с близкими обвиняемых по делу "Сети"; требования отпустить членов "Нового величия" звучали на согласованных и несогласованных акциях. В декабре 2018 года дело прокомментировал президент Владимир Путин: говоря о нем, он упомянул, что подсудимые якобы планировали "организовать вербовочную работу на Северном Кавказе, в Поволжье и в Крыму", хотя такого обвинения им не предъявляли.