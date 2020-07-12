Ночью полиция в Хабаровске задержала нескольких участников несанкционированной акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Стихийная акция продолжается на площади имени Ленина возле здания правительства края в Хабаровске, где уже второй час ночи (разница с Москвой составляет +7 часов). Как минимум четверо молодых людей задержаны полицейскими. Один из задержанных нетрезв.

Жители Хабаровска вечером в воскресенье начали третью несанкционированную акцию в поддержку губернатора региона Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийства, передает "Интерфакс" в воскресенье.

Люди собрались на площади Ленина и начали митинг-шествие по улице Муравьева-Амурского. По сообщению очевидца, вечером на улицу вновь вышли тысячи людей. Дневная акция такой массовостью не отмечалась.

Митингующие скандируют "Свободу Фургалу. Нет политическим репрессиям!". Сообщается, что к месту скопления граждан направлены силы полиции. Информации о задержаниях нет, сообщает "АмурМедиа".

В полдень в воскресенье митингующие уже собирались на площади Ленина и прошли по проезжей части центральных улиц. Правительство региона напомнило об ответственности за участие в несанкционированных акциях и попросило протестующих разойтись.

Однако митингующие снова идут по улицам. Полиция не препятствует людям. Как сообщалось, накануне в несанкционированной акции, по данным УМВД по краю, приняли участие от 10 до 12 тыс. человек.

По данным "Интерфакса", меры безопасности усилены. По данным агентства, в здание правительства около полудня по местному времени прибыли сотрудники правоохранительных органов. "Хабаров.Today" со ссылкой на очевидцев сообщает, что это сотрудники ОМОНа, вскоре они покинули здание. Также неподалеку стоят машины с полицейскими и сотрудниками Росгвардии.

Днем в воскресенье люди вновь вышли на центральную площадь Хабаровска, но в гораздо меньших масштабах.

В Комсомольске-на-Амуре в воскресенье также прошло шествие, за которым двигалась колонна автомобилистов; оно завершилось митингами у здания ФСБ и городской администрации. Видеотрансляцию с акции в Хабаровске вел местный штаб Алексея Навального, фотографии с акции в Комсомольске публикуют участники в соцсетях.

Правительство региона днем обратилось к жителям края с просьбой не участвовать в стихийной акции. "На волне желания многих из вас выразить поддержку действующему губернатору Сергею Фургалу стали звучать провокационные лозунги и призывы от представителей несистемной оппозиции. Сохраняйте благоразумие! Напоминаем, что любые митинги сейчас являются несанкционированными. Организаторам и участникам нужно понимать, что они могут быть привлечены к ответственности. Кроме того, в регионе складывается опасная обстановка по распространению Covid-19. Берегите себя и своих близких!" -говорится в распространенном пресс-службой правительства края обращении.

В МВД заявили, что несанкционированные акции были организованы "командой Фургала". В правительстве региона с такой формулировкой категорически не согласны. "Многие воспринимают эту формулировку как правительство Хабаровского края", - поясняла Губина. Она заявила, что правительство не имеет отношения к организации митингов.

Глава пресс-службы губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Надежда Томченко пожаловалась на угрозы после марша.

В информационном пространстве Дальнего Востока активно обсуждаются возможные кандидатуры на пост врио Хабаровского края вместо арестованного Фургала. Назначение в столь проблемный край - явно не подарок, и наблюдатели задаются вопросом, кого "бросит под танки" Кремль усмирять протестный регион.

Напомним, Сергея Фургала вечером 9 июля июня арестовали по делу о заказных убийствах; после задержания губернатора вывезли в Москву. На следующий день в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре прошли массовые митинги в его поддержку. СК предъявил Фургалу обвинение в совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 33 и пп. "б", "ж", "з" ч. 2 ст. 105; ч. 3 ст. 33, пп. "а", "б", "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, организация убийств). 10 июля Фургал был арестован.

ЛДПР, членом которой является Фургал, намерена добиваться освобождения губернатора, пригрозив, что фракция партии сложит полномочия и покинет Госдуму: "Пусть весь мир узнает, что за бардак в стране", - заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он добавил, что к протесту могут присоединиться и другие представители партии в органах государственной власти РФ.

Губернатор, по словам Жириновского, "отказался возить коробки (с деньгами) в Москву", что и могло стать причиной задержания. Глава партии также заявил, что его "уговаривали", чтобы Фургал покинул свой пост. Однако в ЛДПР "защищали и будут защищать" губернатора.