12 мая власти Татарстана объявили траурным днем. В среду на кладбищах Казани прошло прощание со всеми девятью жертвами вооруженного нападения в школе N175.

На Самосыровском кладбище хоронили 26-летнюю учительницу английского языка Эльвиру Игнатьеву. На погребение приехали около сотни человек - родственники, коллеги, ученики и их родители, сообщает "Бизнес Online".

Эльвира Игнатьева окончила педагогический колледж и сразу устроилась на работу в гимназию N175 в 2017-м. В том же году ее окончил Ильназ Галявиев, который теперь обвиняется в стрельбе и убийстве девяти человек.

Молодая учительница становилась получателем гранта "Наш новый учитель - 2018" и заняла второе место в конкурсе "Учитель года - 2018". Параллельно с работой в школе Эльвира Игнатьева заочно отучилась в Институте филологии и межкультурной коммуникации.

В день трагедии Эльвира Игнатьева вела урок английского языка в восьмом классе на третьем этаже школы. Все кабинеты там были закрыты, кроме одного. Галявиев сначала расстрелял учительницу, а затем начал убивать детей.

Перед расстрелом в классе в учебном заведении сработала тревожная сигнализация. Другие учителя заперлись вместе с детьми в кабинетах, и это их спасло, однако Эльвира Игнатьева почему-то не закрыла дверь на замок. "Может, она не услышала [оповещение] и не закрыла дверь. Вышла посмотреть, что там происходит, и в нее выстрелили", - рассказали две семиклассницы,у которых погибшая преподавательница была классным руководителем.

Родственники и знакомые Игнатьевой рассказали, что она собиралась доработать до конца мая и уволиться из гимназии. Педагог жаловалась, что у нее "совсем нет времени на жизнь": она "не успевает есть и спать, гулять и радоваться жизни".

12 мая республиканские власти объявили днем траура. Школы Казани в этот день закрылись. Также отменены культурно-зрелищные мероприятия в республике, которые планировались вечером 11 мая и 12 -го.

Национального траура в связи с убийствами в казанской школе российские власти не объявляли. Но стихийно уже 11 мая по всей стране начались выступления в поддержку жителей Татарстана. В соцсетях активно распространялась надпись: "Казань, мы с тобой!" Ее оставляют также на плакатах и у стихийных мемориалов в память о жертвах трагедии. Они появились, в частносте, в Москве, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге. У центрального парка в Ростове-на-Дону зажгли свечи. В память о жертвах была организована панихида. В Пятигорске в знак солидарности отменили развлекательные мероприятия, пишет DW.

В Сочи скорбящие пришли к памятнику первой учительнице, а в Севастополе - собрались в Комсомольском парке. В Керчи зажгли свечи у стихийного мемориала на площади Ленина, передает Первый канал.

Напомним, утром 11 мая вооруженный 19-летний бывший студент колледжа Ильназ Галявиев пришел в гимназию N 175, где подорвал самодельное взрывное устройство и открыл огонь из полуавтоматического ружья. В итоге погибли семь учеников восьмого "А" класса (три девочки и четыре мальчика), а также 25-летняя преподаватель английского языка Эльвира Игнатьева и 55-летняя Венера Айзатова, преподававшая в начальной школе.

За несколько дней до нападения стрелок якобы завел телеграм-канал "Бог", где объявил себя богом и написал, что "сегодня убьет огромное количество биомусора". 26 апреля Галявиев был отчислен из колледжа за академические задолженности, а спустя два дня получил разрешение на хранение гладкоствольного ружья, которое и приобрел на законных основаниях.

После стрельбы в казанской гимназии в больницу были доставлены 20 детей и трое взрослых. Сообщалось, что у восьми детей есть пулевые ранения. По данным Минздрава, шесть несовершеннолетних находятся в тяжелом, двое в крайне тяжелом состоянии. В палате пострадавших навестила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова. По ее словам, "детям потребовались сложные операции".

Пять детей с тяжелыми травмами были доставлены спецбортом в Москву для продолжения лечения в федеральных клиниках. Одного мальчика 2006 года рождения в среду выписан из Детской республиканской клинической больницы (ДРКБ) Татарстана, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководителя пресс-службы президента республики Лилию Галимову.