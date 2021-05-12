В Госдуме готовы обсудить запрет на анонимность в интернете после стрельбы в Казани

duma.gov.ru Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости дополнительных законодательных решений в связи с трагедией в казанской школе

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости дополнительных законодательных решений в связи с трагедией в казанской школе, где 19-летний стрелок убил 9 человек и ранил более 20.

"Звучат предложения уйти от анонимности в интернете, что позволит, считают сторонники этой идеи, в разы снизить объем контента, пропагандирующего насилие, героизирующего экстремизм. Необходимо обсуждать", - написал Володин в своем Telegram-канале.

Из его поста следует, что серьезную угрозу для здоровья, психики и "даже жизни" детей несет "доступный всем интернет". "Увидев эту опасность, мы внесли изменения в законодательство, чтобы подростки не попадали в сети разного рода интернет-сообществ, искажающих реальность, доводящих до насилия и суицида. Но принятых мер явно недостаточно. Трагедия в Казани подтверждает это", - отметил спикер Госдумы.

По его словам, уже на следующей неделе нижняя палата рассмотрит в первом чтении законопроект, ужесточающий практику выдачи лицензий на приобретение оружия. Также Володин выступил за разработку норм, не позволяющих зарегистрировать оружие "человеку с неустойчивой психикой".

В этой связи должны обратить внимание на систему выдачи справок, необходимых для получения лицензий на оружие, рассмотреть возможность ужесточения персональной ответственности за фиктивные справки", - пояснил он. Также Володин призвал "сделать все для повышения роли семьи, ее укрепления", поддерживать организацию досуга детей и подростков, вовлекать их в занятия спортом.

После стрельбы в Казани о необходимости покончить с анонимностью заявил первый зампред комиссии Общественной палаты РФ по СМИ Александр Малькевич. "Вся эта ситуация - очередное подтверждение необходимости закончить с анонимностью в социальных сетях и ужесточить ответственность интернет-платформ за публикуемый там контент", - написал он в Telegram.

Он сослался на то, что казанский стрелок за несколько дней до нападения завел Telegram-канал "Бог", где публиковал призывы к массовым убийствам. "У нас анонимы клевещут на людей, анонимы организовывают кампании травли, анонимы вбрасывают фейки, и все это им сходит с рук", - возмутился Малькевич.

Он также отметил, что в России не принят закон о запрете на кибербуллинг детей, а законы, регулирующие интернет, "мягко говоря, работают не в полной мере". В частности, по мнению члена ОП, не работает закон о саморегулировании социальных сетей.

"Сколько еще должно таких "страшных звоночков" прозвенеть, чтобы наши законодатели обратили внимание на то, что огромная сфера нашей жизни находится в Сети, и она реально несет опасность?!" - заключил Малькевич.

После трагедии в Казани президент России Владимир Путин поручил срочно проработать вопрос ужесточения правил оборота гражданского оружия. СМИ отмечают, что после массового убийства в керченском колледже в 2018 году подобные меры тоже рассматривались, но в итоге никакого ужесточения не произошло, а некоторые нормы даже смягчили.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова после стрельбы в казанской школе предложила повысить до 21 года возраст, позволяющий иметь оружие, сделав исключение для служивших в армии. Сенатор Совета Федерации Александр Башкин выступил за ужесточение контроля над компьютерными играми в интернете, распространив на них понятие "нежелательный контент".