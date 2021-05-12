Сотрудники ФСБ и полицейские задержали в Крыму жителя села Октябрьское Красногвардейского района, разместившего в соцсетях ложную информацию о готовящемся вооруженном нападении на местную сельскую школу.

После задержания мужчина 1995 года рождения сознался в содеянном. "Свои действия гражданин объяснил желанием проверить оперативность работы специальных служб и заявил, что раскаивается в содеянном", - говорится в сообщении ФСБ, которое приводит ТАСС.

В пресс-релизе уточняется, что "в настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела о заведомо ложном сообщении об акте терроризма".

"Я заранее продумал новость - якобы будет совершен теракт в одной из школ, поэтому не пускайте детей. Я хотел проверить реакцию - как отреагирует админ (администратор) сообщества и я не верил, что реально читают, а оказалось, что, действительно, это возможно. Приехали, очень быстро задержали. Я не успел написать, как собирал вещи и ехал в отделение. Я считаю, что совершил очень глупый поступок", - сказал задержанный. Видео с его признанием распространила пресс-служба управления ФСБ. Имя задержанного не уточняется.

Источник в правоохранительных структурах полуострова ранее сообщил ТАСС, что силовики задержали в Красногвардейском районе Крыма мужчину, который угрожал в соцсетях взорвать школу, чтобы таким образом проверить работу спецслужб.