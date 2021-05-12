Министерство образования Мурманской области после стрельбы в казанской школе потребовало от подведомственных учреждений создать список школьников, студентов и выпускников, "склонных к нарушению дисциплины"

Фотобанк Moscow-Live / Будишевский Николай Утром 11 мая 19-летний студент колледжа Ильназ Галявиев устроил стрельбу в казанской гимназии N175.В результате нее погибли 7 учеников восьмого класса: четверо мальчиков и три девочки, а также учительница и еще одна работница школы

Национальный антитеррористический комитет

Министерство образования Мурманской области после стрельбы в казанской школе потребовало от подведомственных учреждений создать список школьников, студентов и выпускников, "склонных к нарушению дисциплины". Фото приказа опубликовано в Telegram-канале "Полярный день 51 Мурманск".

Минобразования потребовало создать список учеников и выпускников 2018-2020 годов, "склонных к нарушению дисциплины, проявляющих немотивированную агрессию, высказывавших угрозы в отношении учащихся или работников". Также в базу попали подростки, высказывающие мысли о самоубийстве, приносившие в школу оружие или в отношении которых "имеются подозрения о возможной подготовке к преступлениям насильственного характера".

Документ, подписанный министром образования Мурманской области Ольгой Дзюбой, содержит ссылку, куда руководство учебных заведений должно внести персональные данные учеников. В течение нескольких часов после публикации документ находился в открытом доступе.

"Медиазона" сообщает, что среди отрицательных характеристик подростков в таблице указывались такие, как "нецензурная брань", "бродяжничество", "участник акции в поддержку Навального", "увлекался военным снаряжением", "приносил ножи в школу", "приносил пистолет с пульками", "состоит в группе Навального, выступает против российского законодательства", "воровство", "курит", "не признает авторитета", "алкоголизм, наркомания, от любой помощи отказывается", "свободолюбив, проявляет четкое стремление к избавлению от границ".

В документе были указаны личные данные, место обучения и страницы в социальных сетях школьников и выпускников Александровска, Мурманска, Заозерска, Островного, Североморска, Полярных Зорей и других городов области. Фамилии и имена некоторых подростков вносились, а позже удалялись "по мере обработки сведений".

После того, как о списке в своем Twitter написал оппозиционер Леонид Волков, из документа исчезли все данные школьников и выпускников, а в файл стали заносить не относящиеся к теме исправления. А через некоторое время после публикации новости в СМИ владельцы документа убрали его из общего доступа.

Утром 11 мая 19-летний студент колледжа Ильназ Галявиев устроил стрельбу в казанской гимназии N175.В результате нее погибли 7 учеников восьмого класса: четверо мальчиков и три девочки, а также учительница и еще одна работница школы. СМИ сообщали, что нападавших было двое, и второго впоследствии застрелили силовики. В МВД, НАК и Росгвардии утверждают, что стрелок действовал в одиночку. 26 апреля Галявиев был отчислен из колледжа за академические задолженности, а спустя два дня получил разрешение на хранение гладкоствольного ружья. СК возбудил уголовное дело о массовом убийстве.

После трагедии в Казани власти ряда регионов России усиливают меры безопасности в образовательных учреждениях. Одной из мер является усиление пропускного режима и ограничение доступа в школы. В Волгоградской области усиление мер безопасности будет действовать вплоть до последних звонков и церемоний вручения аттестатов.