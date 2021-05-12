Российская блогер, журналистка и фем-активистка Татьяна Никонова умерла в возрасте 43 лет. Об этом сообщается в ее Telegram-канале. "Сегодня днем Таня Никонова скоропостижно скончалась из-за болезни. Время и место прощания будет известно позднее", - уточняется в сообщении.

Сообщение опубликовано от имени коллег и друзей Татьяны Никоновой.

Татьяна Никонова родилась 4 февраля 1978 года в городе Печора в республике Коми. В 2000-х годах она создала первый в России блог с новостями о знаменитостях Spletnik.ru. В 2007 году Никонова продала его Дарье Жуковой и Полине Дерипаске.

С 2012 года Татьяна Никонова выступала как автор просветительского и развлекательного блога Sam Jones's Diary о сексе, теле, гендере, феминизме. В 2017 году блог переехал на Nikonova.online, передает РБК.

Помимо интернет-проектов Никонова публиковалась в ряде СМИ, в том числе в "Афише Daily", Wonderzine, РБК, The Village, GQ, "Таких делах".

Татьяна Никонова опубликовала книгу "Наука секса для подростков", отмечают "Такие дела". Она готовила ее несколько лет, упоминая проблемы со здоровьем и поставленный диагноз - биполярное расстройство.