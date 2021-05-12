В главных мечетях Москвы не ждут прихожан в праздник Ураза-байрам из-за коронавируса

Фотобанк Moscow-Live / Вячеслав Акишин

Праздник Ураза-байрам 13 мая в Соборной, Исторической и Мемориальной мечетях Москвы пройдет без прихожан "в связи с угрозами массового заражения верующих", сообщается на сайте Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ. Молитва состоится только при участии духовенства и будет транслироваться онлайн.

Все желающие cмогут подключиться к прямой трансляции праздничной проповеди из Московской Соборной мечети на официальном Youtube-канале Духовного управления мусульман (начало трансляции в 7:00) или на телеканале Россия-1 (начало трансляции в 9:00).

По сообщению ДУМ, в ответ на уведомление о проведении религиозного мероприятия численностью участников до 100 тыс. человек председатель ДУМ Равиль Гайнутдин получил из московской мэрии письмо с напоминанием, что в столице продолжает действовать запрет на проведение массовых собраний. Заместитель руководителя департамента региональной безопасности Москвы Василий Олейник сообщил, что в случае нарушения запрета организаторы и иные участники массовой молитвы могут быть привлечены к ответственности.

Муфтий Москвы, главный имам Московской соборной мечети Ильдар Аляутдинов заявил "Коммерсанту", что верующие "с пониманием" относятся к такому решению. Председатель Духовного управления мусульман РФ и Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин заявил, что ему "больно видеть почти пустой зал Соборной мечети", однако духовенство с ответственностью подходит к защите здоровья прихожан и "с сожалением" принимает требование московских властей.

Руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин считает, что полный запрет на участие верующих в богослужениях хотя и обоснован заботой о здоровье граждан, но на втором году пандемии выглядит "анахронизмом или по крайней мере излишним усердием чиновников". К тому же с этой точки зрения церкви и мечети ставятся по своей необходимости ниже не только супермаркетов, но и театров, куда может приходить половина зрителей, а религиозные организации с весны 2020 года следуют санитарным нормам и приучают к ним своих прихожан. Поэтому к такому решению отнесутся с пониманием далеко не все.

На Пасху, которую православные христиане отметили 2 мая, храмы Москвы были открыты, но для прихожан действовал ряд ограничений. В частности, было требование соблюдать масочный режим и дистанцию в полтора метра. Во время освящения куличей, яиц и пасх столы расположили так, чтобы не возникало скопления людей. В столичном управлении Роспотребнадзора советовали москвичам старше 65 лет и горожанам с хроническими заболеваниями отметить праздник дома или на открытом воздухе. Ведомство также рекомендовало проветривать помещения, обеспечить обеззараживание воздуха и наличие антисептиков, проводить дезинфекционные мероприятия и разъяснительную работу с прихожанами.