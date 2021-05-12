Евгений Ройзман

Евгений Ройзман / YouTube

Октябрьский районный суд Екатеринбурга признал бывшего мэра города Евгения Ройзмана виновным в организации митинга в поддержку Алексея Навального 31 января и отправил его под арест на 9 суток, сообщает "МБХ медиа".

По версии полиции, Ройзман организовал акцию протеста, написав в Twitter три поста: "Надо выходить 31-го. Я буду", "Твари. Надо выходить" и "Они делают все возможное, чтобы 31-го вышли как можно больше людей. Дебилам главное не мешать", цитирует 66.ru.

Представительница МВД в суде заявила, что в этих сообщениях указывается время и место акции, а так как у Ройзмана много подписчиков, его можно считать организатором, передает E1.ru.

На Ройзмана составили три административных протокола: один за организацию шествия в поддержку Навального 31 января и два - за организацию акции протеста 21 апреля и участие в ней (части 2 и 5 статьи 20.2 КоАП РФ).

Юрист Юлия Федотова, представляющая интересы политика, отметила, что раньше одновременно за участие в протестных акциях и их организацию еще никого не судили. Все три протокола рассматриваются в суде в один день. В конце марта Октябрьский районный суд Екатеринбурга уже назначил Ройзману штраф в 40 тысяч рублей за участие в митингах 23 и 31 января по части 5 статьи 20.2 КоАП.

Политик не признал вину в административном правонарушении. "Если бы я был организатором этой акции, я бы так и сказал. Но я не имел к организации никакого отношения. Никто не имеет права мне запретить выходить мирно и без оружия и передвигаться по своему городу", - сказал он в суде.

Ройзман пояснил, что в твитах выражал свою личную гражданскую позицию, а в паблик ее вынес потому, что является публичным человеком и имеет на это право.

Федотова настаивала, что рассмотрение дела должно прекратиться из-за малозначительности, отсутствия состава правонарушения и отсутствие состава в том аспекте, что невозможно осудить человека дважды за одно и то же правонарушение. Проведя в совещательной комнате больше часа, судья заявил, что оснований для прекращения производства по делу нет, а тот факт, что протокол на Ройзмана был составлен только сегодня, счел несущественным.

После вынесения решения об аресте Ройзмана тот же судья Роман Стоянов продолжил рассмотрение других протоколов в отношении политика. Федотова сразу же заявила ему отвод, так как Стоянов уже вынес Ройзману обвинительный приговор. Судья отказал в отводе, в итоге Ройзман и его адвокат отказались участвовать в процессе, так как не могут доверять суду. "Считайте, что нас здесь нет", - сказала юристка.