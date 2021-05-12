В Казани председатель СК РФ Александр Бастрыкин лично координирует работу следователей по делу о стрельбе в школе, которую устроил 19-летний Ильназ Галявиев

Следственный комитет Российской Федерации 11 мая вооруженный 19-летний бывший студент колледжа Ильназ Галявиев пришел в гимназию N 175, где устроил взрыв и открыл огонь из ружья

БИЗНЕС Online

В Казани председатель СК РФ Александр Бастрыкин лично координирует работу следователей по делу о стрельбе в школе, которую устроил 19-летний Ильназ Галявиев. За несколько дней до этого он получил разрешение на стрелковое оружие и легально приобрел его.

По данным следствия, Ильназ Галявиев на учетах у врачей - психиатра и нарколога - не состоял. Однако, как выяснили в СК РФ, он ранее неоднократно обращался за медицинской помощью в связи с сильными головными болями. "Еще в прошлом году в связи с обращениями в одно из медучреждений ему был поставлен диагноз, свидетельствующий о заболевании головного мозга, - говорится в пресс-релизе ведомства. - С начала текущего года близкие также отмечали агрессивность и вспыльчивость в его поведении".

После задержания подозреваемый ведет себя неадекватно, что "препятствует полноценному проведению следственных действий с ним.", добавили в СК РФ.

Следователями ГСУ СК России в среду будет предъявлено Ильназу Галявиеву обвинение. Они также направят ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Следователями установлены место приобретения Галявиевым оружия, а также обстоятельства, связанные с выдачей ему необходимых для этого правоустанавливающих документов.

По месту жительства подозреваемого проведен обыск, в рамках которого изъяты и приобщены к делу вещественные доказательства. Опрошено более 75 человек, изучены видеозаписи с камер наружного и внутреннего наблюдения, на которых зафиксирован момент совершения Галявиевым преступления.

По уголовному делу назначено свыше 30 судебных экспертиз, в том числе физико-химические, баллистические, молекулярно-генетические, взрывотехнические, судебно-медицинские. Для определения психического здоровья фигуранта в рамках уголовного дела будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза.

В среду Александр Бастрыкин и другие сотрудники ведомства возложили цветы у образовавшегося народного мемориала около гимназии N175, где 11 мая произошла трагедия. После этого глава СК РФ и его первый заместитель Эдуард Кабурнеев вместе со следователями осмотрели место совершения преступления.

Затем глава ведомства провел оперативное совещание, в котором приняли участие Эдуард Кабурнеев, руководитель главного управления криминалистики (криминалистического центра) СК России Зигмунд Ложис, члены следственно-оперативной группы, начальник УФСБ по республике Татарстан Игорь Хвостиков, министр внутренних дел республики Артем Хохорин, представители регионального МЧС.

В ходе совещания Александру Бастрыкину доложили о первоначальных результатах расследования и запланированных следственных действиях по уголовному делу о нападении на гимназию (ч. 2 ст. 105 УК РФ, убийство двух и более лиц). Установление всех обстоятельств преступления поручено следователям Главного следственного управления СК России. Следственно-оперативная группа по уголовному делу состоит из более чем 100 следователей, экспертов и криминалистов.

Напомним, утром 11 мая вооруженный 19-летний бывший студент колледжа Ильназ Галявиев пришел в гимназию N 175, где устроил взрыв и открыл огонь из ружья. В итоге погибли семь школьников и две женщины, работавшие в учебном заведении. За несколько дней до нападения стрелок якобы завел телеграм-канал "Бог", где объявил себя богом и написал, что "сегодня убьет огромное количество биомусора". 26 апреля Галявиев был отчислен из колледжа за академические задолженности, а спустя два дня получил разрешение на хранение гладкоствольного ружья.

Депутат Госдумы, экс-советник главы Росгвардии Александр Хинштейн в своем Telegram-канале сообщил, что стрелок владел охотничьим полуавтоматическим ружьем Hatsan escort PS. Председатель Федерации практической стрельбы Москвы Алексей Рагозин в разговоре с РБК рассказал, что для получения разрешения на гладкоствольное ружье этой модели достаточно справок от нарколога и психиатра, а также документа, подтверждающего прохождение курса обучения. По словам Рагозина, сам процесс получения справок довольно коррумпирован, а их подлинность контролируется слабо.

После стрельбы в казанской школе власти в очередной раз заявили о намерении ужесточить контроль за оборотом оружия. Аналогичные предложения звучали еще осенью 2018 года после массового убийства в Керченском политехническом колледже, однако ни одна из мер не была в итоге реализована.