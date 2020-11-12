Лефортовский районный суд Москвы в четверг арестовал представителя "Аэрофлота" Дмитрия Федоткина по делу о госудрственной измене. Об этом сообщают ТАСС со ссылкой на собеседника в правоохранительных органах и РИА "Новости" со ссылкой на "информированный" источник. Фабула уголовного дела неизвестна, поскольку материалы уголовного дела засекречены.

Ранее Telegram-каналы сообщили, что Федоткин - представитель "Аэрофлота" в Великобритании. Он указал в фейсбуке, что работал в "Аэрофлоте". Об этом же говорится в его профиле на Linkedin. Однако "Медиазоне" пока не удалось подтвердить, один и тот же ли это человек.

"Федоткина подозревают в том, что он передавал секретные сведения об общественно-политической ситуации в России разведслужбе Великобритании. При этом он не имел доступа к гостайне по характеру своей деятельности. Вину он не признает. Обвинение сотруднику "Аэрофлота" до сих пор не предъявлено", - утверждает источник ТАСС.

В карточке дела на сайте Лефортовского районного суда говорится, что Федоткин арестован по делу о госизмене (статья 275 УК).

Накануне, 11 ноября, в центральный офис "Аэрофлота" приходили бойцы ОМОН и ФСБ. Собеседник издания в Росавиации подтвердил, что в компании проводились следтсвенный действия

В пресс-службе "Аэрофлота" заявили , что не располагают информацией о задержании и аресте представителя компании в Великобритании по уголовному делу о государственной измене.