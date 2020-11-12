Студент Омского института водного транспорта Алексей Дудоладов пожаловался губернатору Омской области Александру Буркову на проблемы с интернетом, не позволяющие ему полноценно учиться в дистанционном формате

Максим Максим / Youtube.com В Минобразования выразили надежду, что скоро период ограничительных мер завершится, и можно будет вернуться к очному обучению

Moscow-Live.ru / Будишевский Николай

Студент Омского института водного транспорта Алексей Дудоладов пожаловался губернатору Омской области Александру Буркову на проблемы с интернетом, не позволяющие ему полноценно учиться в дистанционном формате. Свое видеообращение молодой человек записал, забравшись на березу: по его словам, это единственный способ поймать Сеть.

Юноша рассказал, что живет в деревне Станкевичи Называевского района. 9 ноября вузы региона по распоряжению губернатора были переведены на дистанционное обучение, но дома у Дудоладова есть только сеть 2G, поэтому интернет не справляется с нагрузкой. "Мне приходится ходить в лес - 300 метров от деревни - и забираться на березу, тут высота 8 метров", - рассказал студент.

Только в таких условиях он может выйти в Zoom, чтобы пообщаться с преподавателями и доказать им, что он не пропускает занятия "просто так". Дудоладов отметил, что летом он получил популярность в TikTok, проводя прямые эфиры все с той же березы. "Но сейчас не май месяц на дворе, и мне приходится жертвовать своим здоровьем. Я уже болел двусторонней пневмонией", - рассказал он.

В Минобразования Омской области откликнулись на жалобу Дудоладова, пообещав разработать для него индивидуальный план обучения. В пресс-службе министерства добавили, что при дистанционном обучении можно использовать не только видео, но и мессенджеры, телефон, электронную почту и "другие средства коммуникации".

"При переходе на дистанционный формат обучения там, где интернет-связь недостаточно устойчива, конечно, возникают проблемы. Это беспокоит педагогов, детей, родителей и нас. В такой ситуации оказался и Алексей Дудоладов. Он правильно задает вопрос, но, к сожалению, Алексей не обратился напрямую к своим преподавателям", - цитирует ведомство РИА "Новости".

В Минобразования выразили надежду, что скоро период ограничительных мер завершится, и можно будет вернуться к очному обучению. Накануне глава Минобрнауки России Валерий Фальков распорядился перевести подведомственные вузы в Москве и Санкт-Петербурге на дистанционное обучение с 13 ноября по 6 февраля, университетам в регионах рекомендовано принять аналогичное решение, исходя из ситуации в каждом отдельном субъекте РФ.

Согласно приказу, руководителям вузов также следует предусмотреть проведение зимних сессий в дистанционном формате и разработать меры дополнительной материальной поддержки студентов.