В Кремле признали дефицит лекарств от коронавируса на уровне регионов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал недопустимой ситуацию с дефицитом лекарств для больных коронавирусом в некоторых регионах. По его словам, правительство вводит специальные меры контроля, чтобы избежать дальнейшего дефицита, пишет "Интерфакс".

"Мы знаем, что в определенных регионах дефициты возникли. Это недопустимо. И правительство, видите, очень прикладывает энергичные усилия с тем, чтобы этого не допускать", - сообщил Песков на пресс-колле. По его словам, новые меры контроля правительства нужны для "прогнозирования и планирования потребностей в медикаментах".

В ответ на вопрос, есть ли у властей планы по вводу режима изоляции граждан, представитель Кремля сказал, что ограничения вводятся главами регионов в зависимости от динамики распространения коронавируса: соответствующие полномочия им были предоставлены еще весной.

Ранее правительство поручило губернаторам вводить ограничения, "не допуская при этом негативных последствий для экономики", а также взять на контроль обеспечение медорганизаций лекарствами и создание резерва коек. От Минздрава потребовали еженедельно рассылать регионам прогноз по заболеваемости коронавирусом, получая в ответ отчеты от тех же губернаторов.

Министерству цифрового развития, в свою очередь, поручено организовать еженедельную рассылку прогноза заболеваемости и развития ситуации регионам, а Минпромторг создаст горячую линию для аптек и организаций оптовой торговли по вопросам обеспечения лекарствами, а также работы системы мониторинга движения лекарств. Это позволит оперативно решать вопросы обеспечения лекарствами и медицинскими изделиями. Минздраву поручено контролировать работу уже действующей горячей линии для медицинских работников, чтобы они могли сообщать о проблемах с медикаментами и оборудованием.

До этого депутаты Госдумы заявили, что нагрузка на систему здравоохранения в российских регионах, и, в частности, на скорую медицинскую помощь, увеличилась в несколько раз. При этом ситуация оказалась сложнее, чем весной, так как выросло количество подхвативших ОРВИ и другие сезонные заболевания, при этом многие врачи работают сверхурочно.

О росте нагрузки на скорую помощь на 10-15% сообщили в столичном регионе, а также в департаменте здравоохранения Воронежской области: сенатор от Орловской области Владимир Круглый подтвердил серьезно возросшую нагрузку на систему здравоохранения. Он отметил, что ситуация различается в зависимости от региона, но в каждом из субъектов есть свои проблемы, и они заключаются не столько в машинах, сколько в дефиците медицинского персонала.