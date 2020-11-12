Власти Чечни объявили тендер на производство золотых орденов и медалей имени первого президента республики Ахмата Кадырова, сообщает "МБХ медиа" со ссылкой на портал госзакупок.

Подрядчик должен будет изготовить 15 медалей и 15 орденов из золота 750-й пробы за 9 миллионов 600 тысяч рублей. Медали с портретом отца главы Чечни Рамзана Кадырова должны быть инкрустированы 54 изумрудами, 36 рубинами и 18 бриллиантами. На золотых орденах также должны присутствовать драгоценные камни, однако об их наименованиях и числе в тендере ничего не сказано.

На наградах также будут присутствовать надписи, в том числе такие: "Патриотизм доказывается не словами, а делом" и "Он ушел непобежденным".

Отмечается, что это уже четвертый подобный тендер за последний год. Всего чеченские власти потратили на награды имени Кадырова почти 35 миллионов рублей.

Орден имени первого президента Чечни является высшей наградой республики. Он вручается "за выдающиеся заслуги". Медалями в недавнее время были награждены нынешний глава Чечни Рамзан Кадыров, его мать Армани Кадырова и председатель парламента региона Магомед Даудов по прозвищу Лорд.