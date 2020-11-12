kuzdrav.ru Заместитель министра здравоохранения Кузбасса Елена Зеленина

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В Кемеровской области заболел коронавирусом один из медиков, ранее получивший вакцину. Как сообщила на брифинге заместитель министра здравоохранения Кузбасса Елена Зеленина, это произошло в течение недели после первой прививки.

"У нас зафиксирован один случай заболевания медработника коронавирусом после первой вакцинации двухкомпонентной вакциной. Но заболевание было выявлено на пятые-шестые сутки, поэтому говорить, что это связано непосредственно с вакцинацией, с учетом инкубационного периода, не представляется возможным", - сказала Зеленина (цитата по "Интерфаксу").

Она отметила, что на выработку иммунитета после вакцинации требуется время, и считать этот случай показательным нельзя. Всего, по ее словам, в Кузбасс поступило только 40 доз вакцины, прививали только медицинских работников.

По данным регионального оперативного штаба на утро 12 ноября, за прошедшие сутки в регионе выявлен 181 случай заражения коронавирусной инфекцией, умерли шесть человек. Всего с начала эпидемии в Кемеровской области выявлено 17 749 случаев заражения коронавирусом, 298 человек умерли. Под медицинским наблюдением находятся 8094 человека.

Накануне сообщалось, что коронавирусом заразились трое из 42 медиков, которых вакцинировали препаратом "Спутник V" в Алтайском крае. В оперштабе региона заявили, что заражение медиков произошло из-за особенностей вакцины: вакцинирование проводится в два этапа, с промежутком в три недели.

Вакцинированным и, соответственно, защищенным от коронавирусной инфекции человек считается только через три недели после второй прививки, поскольку все это время идет процесс формирования иммунитета, объяснили в оперштабе. Таким образом, у привитых медиков не успел сформироваться иммунитет.

В Минздраве РФ уточнили, что в Алтайском крае первая прививка врачам была поставлена в период с 25 по 30 сентября, а заболели они на 7-10 день после нее.

В октябре о положительном тесте на коронавирус рассказал заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Валерий Гартунг, участвовавший в испытаниях российской вакцины. В связи с этим он предположил, что получил не сам препарат, а плацебо - вещество без явных лечебных свойств.