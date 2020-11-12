Vesti Karelia / YouTube В Карелии откроется объект реконструкции жизни малолетних узников финских переселенческих лагерей

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В деревне Ватнаволок Кондопожского района откроют музей для школьников об условиях быта малолетних узников и военнопленных времен Второй мировой войны. Об этом сообщил телеканал ГТРК "Карелия".

Карельский фонд "Открытые возможности" осенью 2019 года получил на создание музея из декораций, оставшихся после съемок фильма "Весури" о советских детях в финском концлагере, президентский грант в 2,9 млн рублей. Декорации концлагеря, в том числе деревянные бараки, вышки и забор с колючей проволокой, после съемок фильма просто были брошены у каменного карьера вблизи деревни Сопоха. Как рассказывала глава фонда "Открытые возможности" Наталья Абрамова, примерно через год "хозяин карьера" попросил освободить территорию от громоздких декораций, тем более, что жители соседних деревень стали разбирать их на стройматериалы.

Конструкции перенесли в соседнюю деревню Шайдома, а после протестов местных жителей - в центр Кондопоги, пишет "Медиазона". Публично Наталья Абрамова объясняла смену локации "большей туристической доступностью", хотя "Медиазоне" она подтвердила: перенос состоялся, потому что "общественность была против".

"Музей исторической реконструкции военного времени - на фоне умирающей деревни с многочисленными руинами - просто издевка! Какие впечатления, какие мысли вызовет у детей музей - на фоне разоренной, в мирное-то время, деревни? Смогут ли они осознать величие подвига народа, победившего в войне?" - цитировал паблик "Отражение. Карелия" местную жительницу Валентину Евсееву.

Из Кондопоги декорации также убрали после претензий жителей и решения районной администрации. Горожане надеялись, что на участке между храмом Рождества Пресвятой Богородицы и Онежским озером, где успели уже вырубить деревья, появится туристический комплекс "Национальная деревня". Набережную предполагалось обустроить по проекту местного бизнесмена Александра Королева. "Это центр города, там прогулочная парковая зона. Бизнесмену Королеву дали эту территорию под проект благоустройства набережной на льготных условиях. Но никак не под концлагерь!" - возмущалась общественный деятель Ольга Мешкова, узнав об истинных планах чиновников.

Активистка усомнилась, что проект спорного объекта существует хотя бы на бумаге. "Никакой схемы не дали, хотя я говорила, что должно быть ну хоть какое-то видение объекта. Получился фейковый лагерь, на который выделили деньги и завернули в патриотическую обложку", - добавила она.

Идею создания бутафорского лагеря не одобрили несколько бывших узников концлагерей из Кондопожского района. Людмиле Лукьяненко исполнилось 82 года. В 1941 году она, ее беременная мать и дедушка попали в концлагерь на территории Петрозаводска. "Обращались с нами как со скотом", - говорит она и уверяет, что фрагментарно помнит события военных лет, хотя ей и было три года.

"Нет-нет, зачем пугать и лишний раз напоминать. Нам, пожилым, так тяжелее только будет. Я стараюсь ничего на эту тему не смотреть и не читать - сразу слезы наворачиваются, и гипертония у меня", - сказала пенсионерка по поводу инициативы установить мрачные декорации посреди города.

Возведение макета концлагеря на новом месте почти завершено. Первые группы школьников планируют принять в начале декабря. "Уже возведены дощатые бараки, пулеметные и смотровые вышки", - говорится в репортаже. Для детей будут организованы так называемые "патриотические выходные".

"Они [школьники] будут на протяжении всех выходных заниматься различными военно-патриотическими играми, будут уроки мужества проводиться", - сказала каналу глава "Открытых возможностей" Наталья Абрамова.

Декорация от провального фильма станет "духовной скрепой"

Фильм "Весури" Александра Тютрюмова был снят в 2018 году, Минкульт и Фонд кино выделили на него 30 млн рублей. В широкий прокат картина не вышла, а на ограниченных показах собрала 75 тысяч рублей.

По мнению Тютрюмова, такой провал объясняется действиями прокатчиков - они "ангажированы иностранными кинокомпаниями и показывают только их фильмы". Тем не менее, фильм еще на стадии съемок вызвал интерес у карельского фонда "Открытые возможности", который подал заявку на президентский грант по направлению "Сохранение исторической памяти".

Фонд "Открытые возможности" с 2017 года помогает детям-инвалидами и их семьям: для них проводят концерты, экскурсии, поездки по региону, в том числе - на место съемок "Весури". Глава фонда Наталья Абрамова работает заведующей детского сада в поселке Соломенное, входящем в состав Петрозаводска. На своей страничке в Facebook она публикует фото со съездов "Единой России" и ключевые тезисы из посланий Владимира Путина.

В 2019 году финансовую поддержку Фонда президентских грантов в категории "Сохранение исторической памяти" получили 155 проектов на общую сумму 367 млн рублей. В 2020 году фонд поддержал 314 патриотических проектов на сумму 763 миллиона рублей - все они были приурочены к 75-летию Победы. Грантовое направление "Сохранение исторической памяти" оказалось самым популярным в 2020 году, говорил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, курирующий конкурс. Среди победителей - видеоролик за 1,6 млн рублей, в котором сто школьников из Твери читают стихи о войне, а также развитие юнармейского движения, на которое 2,4 млн рублей получил Совет отцов Новосибирской области.

Наталья Абрамова считает, что музей из декораций поможет "сохранить историю и передать ее детям"."Этот проект должен был стать нитью, связывающей нашу общую веру в нерушимость русского народа, узелком "на память", чтобы не забывали, - пояснила она. - А его старательно превратили в выяснение отношений с властью и навязали политический контекст, за всем этим потерялся не только здравый смысл, но и элементарное чувство уважения к чужому труду. В очередной раз всем доказали - инициатива наказуема, а раздор и скандалы главнее созидания и развития. О каком будущем мы говорим, если мы умеем только разрушать, скандалить и манипулировать?!"

С ней не согласен директор национального музея Карелии Михаил Гольденберг, который считает, что у декораций фильма нет и не может быть исторической ценности. Он называет снятую в Карелии картину "фантомом". "Это музей фильма, который никто не видел и вряд ли увидит, - говорит Гольденберг. - Культовым этот фильм все равно не станет. Таким, как cнятые в Карелии "Любовь и голуби" и "А зори здесь тихие" - декорации этих картин, действительно, могли бы стать историко-культурным объектом. Авторам проекта нужно было начинать с консультаций специалистов: в Петрозаводске есть университет, научный центр Академии наук. Но все эти "грантоловители" эту стадию почему-то стараются обойти", - сказал директор музея.

А председатель общества дружбы "Карелия-Финляндия" Елена Барбашина переживает за реакцию соседней страны. "Я согласна с позицией противников этой бредовой затеи, - говорит она. - Наше общество дружбы работает на сохранение добрососедских отношений, но в последнее время есть тенденция к созданию конфликтной ситуации с соседями".

Между тем детский омбудсмен в Карелии Геннадий Сараев уверен, что финнам не на что обижаться, потому что строительство оккупационных лагерей на территории Карелии в войну - это факт. "Это то же самое, что напомнить им про Зимнюю войну, - говорит он. - Если у страны была такая история, ее нужно сохранять! Они же сохраняют историческую правду, почему мы тогда должны это забыть <…> в целях псевдодипломатии? По сути, это геноцид русского народа!"

Примечательно, что в контексте такого "сохранения исторической памяти" действуют и правоохранительные органы РФ. 23 апреля 2020 года Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 357 УК (геноцид). Как объяснили в СК, поводом послужили результаты процессуальной проверки и изучения архивных материалов о массовых убийствах мирных граждан в период Великой Отечественной войны в концлагерях на территории Карелии.

"За время оккупации региона с 1941 по 1944 годы в указанных лагерях удерживалось не менее 24 тысяч человек, из которых погибло не менее 8 тысяч мирных граждан, в том числе более двух тысяч детей, свыше семи тысяч военнопленных было зарыто живьем, умерщвлено в газовых камерах и расстреляно", - говорилось в сообщении ведомства.

Глава национального архива Финляндии Юсси Нуортева протестовал, назвав обвинения СК "неожиданными и прискорбными". По мнению Нуортева, которое приводило агентство Yle.fi, российская сторона привела документально не подтвержденные факты. Позже новость о возбуждении дела о геноциде в Карелии с сайта СК исчезла, однако обращение официального представителя ведомства Светланы Петренко по-прежнему доступно.