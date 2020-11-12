В московских школах не будет ноябрьских каникул, так как школьники из-за коронавируса одновременно уходили на двухнедельный отдых в октябре, сообщили РИА "Новости" в департаменте образования Москвы. Каникулы прошли с 5 по 18 октября даже в тех школах, где обучение строится по триместровой системе.

"Все годы при построении календарно-учебного графика школы исходили именно из рекомендаций СанПиН. Однако пандемия внесла коррективы во все сферы жизни, в том числе и в образовательный процесс", - объяснили в департаменте, отвечая на вопрос одного из родителей в соцсети "ВКонтакте" (цитата по "Интерфаксу").

В ведомстве подчеркнули, что решение не отправлять школьников на каникулы еще и в ноябре не противоречит рекомендациям СанПиН. "Все меры сейчас направлены на сохранение жизни и здоровья москвичей и организацию качественного образовательного процесса для юных жителей столицы", - сказали в департаменте. Следующие каникулы в школах пройдут, как обычно, зимой.

Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 24" сообщил, что дистанционное обучение для учеников 6-11 классов "с большой вероятностью" будет продлено, решение планируется принять на следующей неделе. Младшие классы продолжат учиться очно, но родители могут проголосовать на собрании за дистанционное обучение, добавил градоначальник. Для этого нужно решение родителей всего класса.