В новосибирской исправительной колонии особого режима N13 обнаружили мертвым 39-летнего заключенного

Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области Прокуратура и СК проводят проверку в новосибирской колонии после гибели заключенного

Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области

В новосибирской исправительной колонии особого режима N13 обнаружили мертвым 39-летнего заключенного. Как сообщается на сайте регионального отделения СК РФ, тело с множественными гематомами и ссадинами в области головы было обнаружено вечером 11 ноября в мусоросборнике промзоны колонии. По данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве (ч.1 ст. 105 УК РФ).

Прокуратура Новосибирской области намерена проверить колонию на соблюдение законодательства об обеспечении режима и надзора. Сотрудники СКР и МВД провели осмотр места случившегося, трупа, освидетельствование осужденных, а также изъяли образцы одежды и крови.

Управление ФСИН по региону организовало собственную проверку, сообщает ТАСС. В пресс-службе ведомства сообщили, что между осужденными возник конфликт, в ходе которого одному из них были нанесены травмы, несовместимые с жизнью.

Источники портала "Тайга.инфо" сообщили, что смерть заключенного произошла в результате волнений, произошедших 11 ноября: в этом учреждении отбывают наказание рецидивисты. "[Заключенные] вырубили свет. Не пустили смену сотрудников", - передал чужое сообщение один из источников издания в адвокатуре, сообщив о пострадавших, а также об одном убитом. В администрации колонии заявили, что информация о бунте не соответствует действительности.

"Это дезинформация. Никакого бунта нет. Обнаружено тело осужденного с признаками насильственной смерти", - заявили изданию "НГС.Новости" в Следственном комитете.