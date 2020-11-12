Пресс-служба Президента России Кремль не стал отменять в этом году большую пресс-конференцию президента России Владимира Путина, она уже готовится, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков

Пресс-служба Президента России

Кремль не стал отменять в этом году большую пресс-конференцию президента России Владимира Путина, она уже готовится, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, мероприятие "в силу понятных причин" пройдет в необычном формате и будет содержать элементы "Прямой линии".

Дата пресс-конференции пока не называется. Песков пообещал "своевременно" ее сообщить и детально рассказать о формате. "Мы его прорабатываем и готовим его таким образом, чтобы никоим образом не ограничить возможности общения журналистов региональных, федеральных и зарубежных с главой российского государства", - сказал пресс-секретарь.

В определенных местах, которые пока тоже не называются, журналисты, по словам Пескова, будут присутствовать очно. Сами журналисты считают одной из возможных площадок плопредства в федеральных округах, они уже начали составлять списки сотрудников СМИ для участия в пресс-конференции, передает "Интерфакс".

Песков отметил, что планы корректируются ежедневно в зависимости от эпидемиологической ситуации: "Далеко забегать вперед, к сожалению, невозможно". Большая пресс-конференция Путина традиционно проводится во второй половине декабря.

"Прямой линии" с президентом в этом году не было: Песков объяснял, что Путин из-за коронавируса "проводит прямую линию уже последние несколько месяцев". Рейтинг последней "Прямой линии", проводившейся в июне 2019 года, оказался самым провальным за последние восемь лет.