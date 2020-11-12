В России снова больше 21 тысячи случаев COVID-19 за сутки и новый рекорд по числу умерших

Суточный прирост заболевших коронавирусом в России снова превысил 21 тысячу человек, а число умерших за сутки снова побило рекорд. В 85 регионах выявлено 21 608 случаев COVID-19, скончались 439 человек, сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба.
Всего в стране отмечено 1 858 568 заболевших и 32 032 умерших. В Москве суточный прирост заболевших снова приближается к 6 тысячам: за сутки подтверждено 5997 новых случаев коронавируса. Очередной рекорд в Санкт-Петербурге, где прибавилось 1667 инфицированных.
Из больниц по выздоровлению за сутки выписано 18 811 человек, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 1 388 168.
Новые случаи COVID-19 по регионам (в скобках - число умерших за сутки):
Москва - 5997 (71)
Санкт-Петербург - 1667 (68)
Московская область - 729 (13)
Нижегородская область - 421 (14)
Архангельская область - 340 (5)
Красноярский край - 329 (16)
Свердловская область - 314 (9)
Воронежская область - 309 (12)
Ростовская область - 305 (19)
Республика Карелия - 301 (3)
Хабаровский край - 261
Иркутская область - 258 (16)
Забайкальский край - 255 (4)
Мурманская область - 251 (6)
Республика Коми - 249 (9)
Алтайский край - 236 (10)
Республика Бурятия - 233 (10)
Омская область - 226
Волгоградская область - 223 (3)
Республика Крым - 220 (6)
Ульяновская область - 218
Приморский край - 215 (4)
Республика Саха (Якутия) - 214 (5)
Саратовская область - 212 (3)
Томская область - 212
Ставропольский край - 210 (5)
Пермский край - 201 (6)
Ханты-Мансийский АО - 199 (6)
Самарская область - 197 (7)
Челябинская область - 197 (2)
Кировская область - 194 (1)
Ямало-Ненецкий АО - 192 (7)
Оренбургская область - 190 (8)
Тверская область - 185
Кемеровская область - 183 (8)
Новосибирская область - 178 (7)
Республика Хакасия - 172
Ярославская область - 169 (1)
Амурская область - 169
Ленинградская область - 168
Пензенская область - 165 (3)
Тюменская область - 158 (2)
Белгородская область - 157 (1)
Брянская область - 157
Краснодарский край - 153 (5)
Ивановская область - 147 (4)
Курская область - 143 (5)
Калининградская область - 143 (4)
Удмуртская Республика - 141 (10)
Псковская область - 137
Костромская область - 135
Астраханская область - 135 (3)
Калужская область - 134
Орловская область - 133 (1)
Тульская область - 133 (4)
Вологодская область - 132
Новгородская область - 131 (2)
Сахалинская область - 126
Республика Алтай - 124
Владимирская область - 118
Тамбовская область - 110 (2)
Республика Башкортостан - 110
Рязанская область - 109 (1)
Смоленская область - 104 (2)
Липецкая область - 99 (2)
Республика Дагестан - 99 (6)
Республика Тыва - 97 (1)
Курганская область - 92
Карачаево-Черкесская Республика - 88
Республика Мордовия - 87 (1)
Кабардино-Балкарская Республика - 85 (3)
Республика Калмыкия - 85 (2)
Чувашская Республика - 78 (3)
Республика Адыгея - 75
Республика Северная Осетия - 71
Республика Ингушетия - 66
Республика Татарстан - 59 (1)
Камчатский край - 58
Севастополь - 55 (4)
Республика Марий Эл - 48 (1)
Чеченская Республика - 47 (2)
Магаданская область - 44
Еврейская АО - 30
Ненецкий АО - 8
Чукотский АО - 3