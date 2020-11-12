В России снова больше 21 тысячи случаев COVID-19 за сутки и новый рекорд по числу умерших

АГН Москва / Софья Сандурская Из больниц по выздоровлению за сутки выписано 18 811 человек, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 1 388 168

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы /Фото М. Денисова

Суточный прирост заболевших коронавирусом в России снова превысил 21 тысячу человек, а число умерших за сутки снова побило рекорд. В 85 регионах выявлено 21 608 случаев COVID-19, скончались 439 человек, сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба.

Всего в стране отмечено 1 858 568 заболевших и 32 032 умерших. В Москве суточный прирост заболевших снова приближается к 6 тысячам: за сутки подтверждено 5997 новых случаев коронавируса. Очередной рекорд в Санкт-Петербурге, где прибавилось 1667 инфицированных.

Из больниц по выздоровлению за сутки выписано 18 811 человек, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 1 388 168.

Новые случаи COVID-19 по регионам (в скобках - число умерших за сутки):

Москва - 5997 (71)

Санкт-Петербург - 1667 (68)

Московская область - 729 (13)

Нижегородская область - 421 (14)

Архангельская область - 340 (5)

Красноярский край - 329 (16)

Свердловская область - 314 (9)

Воронежская область - 309 (12)

Ростовская область - 305 (19)

Республика Карелия - 301 (3)

Хабаровский край - 261

Иркутская область - 258 (16)

Забайкальский край - 255 (4)

Мурманская область - 251 (6)

Республика Коми - 249 (9)

Алтайский край - 236 (10)

Республика Бурятия - 233 (10)

Омская область - 226

Волгоградская область - 223 (3)

Республика Крым - 220 (6)

Ульяновская область - 218

Приморский край - 215 (4)

Республика Саха (Якутия) - 214 (5)

Саратовская область - 212 (3)

Томская область - 212

Ставропольский край - 210 (5)

Пермский край - 201 (6)

Ханты-Мансийский АО - 199 (6)

Самарская область - 197 (7)

Челябинская область - 197 (2)

Кировская область - 194 (1)

Ямало-Ненецкий АО - 192 (7)

Оренбургская область - 190 (8)

Тверская область - 185

Кемеровская область - 183 (8)

Новосибирская область - 178 (7)

Республика Хакасия - 172

Ярославская область - 169 (1)

Амурская область - 169

Ленинградская область - 168

Пензенская область - 165 (3)

Тюменская область - 158 (2)

Белгородская область - 157 (1)

Брянская область - 157

Краснодарский край - 153 (5)

Ивановская область - 147 (4)

Курская область - 143 (5)

Калининградская область - 143 (4)

Удмуртская Республика - 141 (10)

Псковская область - 137

Костромская область - 135

Астраханская область - 135 (3)

Калужская область - 134

Орловская область - 133 (1)

Тульская область - 133 (4)

Вологодская область - 132

Новгородская область - 131 (2)

Сахалинская область - 126

Республика Алтай - 124

Владимирская область - 118

Тамбовская область - 110 (2)

Республика Башкортостан - 110

Рязанская область - 109 (1)

Смоленская область - 104 (2)

Липецкая область - 99 (2)

Республика Дагестан - 99 (6)

Республика Тыва - 97 (1)

Курганская область - 92

Карачаево-Черкесская Республика - 88

Республика Мордовия - 87 (1)

Кабардино-Балкарская Республика - 85 (3)

Республика Калмыкия - 85 (2)

Чувашская Республика - 78 (3)

Республика Адыгея - 75

Республика Северная Осетия - 71

Республика Ингушетия - 66

Республика Татарстан - 59 (1)

Камчатский край - 58

Севастополь - 55 (4)

Республика Марий Эл - 48 (1)

Чеченская Республика - 47 (2)

Магаданская область - 44

Еврейская АО - 30

Ненецкий АО - 8

Чукотский АО - 3

