Moscow-Live / Вячеслав Акишин Правительство России поручило губернаторам вводить ограничения, "не допуская при этом негативных последствий для экономики"

Moscow-Live / Вячеслав Акишин

Правительство России поручило губернаторам вводить ограничения, "не допуская при этом негативных последствий для экономики", а также взять на контроль обеспечение медорганизаций лекарствами и создание резерва коек. От Минздрава потребовали еженедельно рассылать регионам прогноз по заболеваемости коронавирусом, получая в ответ отчеты от тех же губернаторов.

В поручении, опубликованном на сайте правительства, указывается, что в регионах нужно провести "надлежащий анализ оперативными штабами текущей эпидемиологической обстановки в субъектах РФ и введение на его основе в пределах установленной компетенции необходимых ограничительных мер".

Губернаторам следует взять на личный контроль обеспечение больниц лекарствами, средствами индивидуальной защиты и средствами диагностики коронавируса. Руководители субъектов должны будут отчитываться Минздраву: для первого отчета им дан срок до 16 ноября, далее отчеты необходимо будет предоставлять еженедельно.

Кроме того, Роспотребнадзор должен изменить санитарные правила, повышающие охват тестирования на коронавирус и еженедельно докладывать о принимаемых в регионах мерах в связи с COVID-19. Министерству цифрового развития, в свою очередь, поручено организовать еженедельную рассылку прогноза заболеваемости и развития ситуации регионам, а также сбор обратной связи о готовности к прохождению пиковых нагрузок.

Минпромторг создаст горячую линию для аптек и организаций оптовой торговли по вопросам обеспечения лекарствами, а также работы системы мониторинга движения лекарств. Это позволит оперативно решать вопросы обеспечения лекарствами и медицинскими изделиями. Минздраву поручено контролировать работу уже действующей горячей линии для медицинских работников, чтобы они могли сообщать о проблемах с медикаментами и оборудованием. Минюсту поручено регистрировать и публиковать в течение суток постановления главного санитарного врача.

Глава Минздрава Михаил Мурашко ранее отмечал, что в России занято 82% коек для больных с COVID-19. По его словам, более шести тысяч пациентов с коронавирусом находятся в реанимационных отделениях, на искусственной вентиляции легких - 2,6 тысячи пациентов, в целом лечение проходят более 900 тысяч человек, используется около 180 тест-систем для определения COVID-19. Кроме того, Россия с весны увеличила количество коек для пациентов с COVID-19 почти в пять раз: для лечения пациентов развернуто около 250 тысяч коек при занятости 213 тысяч коек.

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, наиболее критичная ситуация отмечена в 17 регионах, где занятость коек составляла более 90%, а еще в четырех регионах - более 95% коечного фонда. В их число входят Республика Хакасия, Чувашская Республика, Ивановская область и Еврейская автономная область.