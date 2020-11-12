Власти Москвы рекомендовали магазинам и фудкортам ввести регистрацию по QR-кодам

Московские власти рекомендовали магазинам, фудкортам в торговых центрах и кафе быстрого питания ввести систему регистрации посетителей по QR-кодам. Об этом РИА "Новости" сообщил руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

По его словам, эта мера носит исключительно рекомендательный характер, а штрафов за ее нарушение не предусмотрено.

"Требования по обязательной установке системы чекинов в кафе и ресторанах нет. Но тем не менее мы видим, как рестораторы активно подключаются к системе. Мы также рекомендуем установить QR-коды магазинам, на фудкортах в торговых центрах, сетям быстрого питания и другим заведениям общественного питания", - сообщил Немерюк.

Он добавил, что соблюдение ограничений, введенных ранее мэром Москвы Сергеем Собяниным, "позволит не вводить более жесткие ограничения в городе".

Изначально подобная обязательная регистрация заработала в Москве для посетителей ночных клубов, баров и ресторанов после полуночи. Однако позднее власти запретили барам и другим развлекательным заведениям работать с полуночи до 6 утра, а ночные клубы закроют с 13 ноября, отмечает "Дождь".

Источники СМИ сообщали, что мэрия обсуждает распространения системы чекинов на работу ресторанов в дневное время. Некоторые заведения решили сделать это, не дожидаясь указаний сверху. Среди них оказались McDonald's, "Шоколадница", "Чайхона", "Кофемания", а также рестораны Novikov Group.

Отметим, что строгие ограничения, которые власти вводили в первом полугодии для борьбы с распространением коронавируса, крайне негативно повлияли на экономическую активность, а также ускорили и без того неуклонное многолетнее падение доходов населения. На этом фоне пострадал даже рейтинг президента РФ Владимира Путина, который всячески дистанцировался от внутренних проблем и перекладывал ответственность за борьбу с коронавирусом на региональные власти.

С января по июль рейтинг доверия жителей России к президенту Владимиру Путину упал на 12% и достиг рекордно низких 23%, согласно опросу "Левада-центра".

Поэтому осенью российское руководство решило применять иную тактику. С одной стороны, власти так же убеждают граждан ограничивать контакты и свое передвижение, но делают это более мягко и без упора на карательные меры. Кроме того, правительство РФ поручило губернаторам вводить ограничения, "не допуская при этом негативных последствий для экономики". Всеобщие каникулы, от которых даже Путину было "муторно и тошно", Кремль уже не объявляет, как было весной, а от бизнеса лишь требуют перевести часть сотрудников на удаленную работу.