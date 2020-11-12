Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал поведение ФРГ в ситуации вокруг оппозиционера Алексея Навального неприемлемым и не соответствующим международным обязательствам. Он также выдвинул новую версию отравления, заявив, что проникновение боевых веществ в организм Навального могло произойти в ФРГ или при транспортировке, передает РИА "Новости".

"У нас есть основания полагать, что все, что с ним произошло с точки зрения проникновения боевых отравляющих веществ в его организм, могло произойти в Германии или в самолете, куда его погрузили и повезли в клинику Charite", - заявил российский министр.

Он добавил, что Россия ввела зеркальные санкции в ответ на санкции ЕС по Навальному, и скоро уведомит об этом партнеров. В чем заключаются эти санкции, Лавров не уточнил, но заявил, что они затронут руководство аппаратов глав Франции и Германии.

Ранее глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин и управление на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу почти одновременно озвучили противоречивые версии случившегося с Навальным. Нарышкин заявил, что спецслужбы стран НАТО еще год назад якобы обсуждали вариант с принесением "сакральной жертвы" из числа лидеров российской оппозиции, чтобы оживить скукожившееся" протестное движение в РФ. При этом он признал, что подтвержденных доказательств участия западных спецслужб в ситуации с Навальным у СВР нет.

МВД в свою очередь заявило, что жена политика Юлия Навальная якобы говорила медикам, что он ограничивал себя в еде, и причинами его "недомогания" могли стать диеты, направленные на снижение веса. Согласно сообщению МВД, Навальная якобы рассказала врачам, что политик нерегулярно питался, а после приема пищи его в течение 2-5 дней "беспокоил дискомфорт". Окончательным диагнозом ведомство назвало "хронический панкреатит с нарушением внешне- и внутрисекреторной функции, обострение (сопутствующий)", добавив, что отравление не подтверждено. Сама Юлия Навальная в ответ на это обвинила власти в попытке уйти от ответственности после неудавшегося отравления оппозиционера.