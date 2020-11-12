Родственники фигурантов дела "Сети"* опубликовали обращение к ряду российских чиновников, включая уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову и ее коллегу в Пензенской области Елену Рогову, и.о. руководителя Главного военного следственного управления СК РФ Сергея Федотова, генпрокурора РФ Игоря Краснова, главу СК РФ Александра Бастрыкина, директоров ФСБ и ФСИН.

Родственники заявили, что на их детей вновь оказывают давление, требуя признать существование других ячеек "Сети"*, и угрожая "невыносимыми условиями" при отбывании наказания. Текст обращения опубликовала "Новая газета".

Родственники осужденных напомнили, что 20 октября 2020 года приговор Приволжского окружного военного суда по делу "Сети"* был оставлен без изменения в апелляционной инстанции. При этом никто из осужденных не признал своей вины и отрицает участие в какой-либо террористической организации, однако все они заявляли о пытках и давлении, которое оказывалось на них сотрудниками ФСБ еще на стадии следствия в СИЗО.

"Должной проверки по заявлениям фигурантов дела так никто и не провел, записи с видеокамер СИЗО исчезли, а визиты оперативников к нашим сыновьям и мужьям, как оказалось, не фиксировались в тюремном журнале посещений", - отмечают авторы обращения, подчеркнув, что после вступления приговора в силу давление на фигурантов дела возобновилось.

По их словам, 9 и 10 ноября оперативные сотрудники по имени Антон и Алексей пришли к осужденным Максиму Иванкину и Арману Сагынбаеву, которые находятся сейчас в СИЗО-1 УФСИН России по Пензенской области и в отсутствии адвокатов требовали от них дать показания о не существующей в действительности "московской ячейке" "Сети"*.

"По словам ребят, их всячески принуждали к самооговору, угрожая тем, что именно они, оперативные сотрудники, решают, где осужденные будут отбывать наказание. В случае отказа сотрудничать Сагынбаеву и Иванкину пообещали по прибытию в колонии "устроить невыносимые условия отбывания наказания". Мы, родители и жены осужденных, наученные горьким опытом, примерно представляем, что имеется в виду под этой фразой. После пережитых за последние три года нашими сыновьями и мужьями физических, очень страшных и унизительных издевательств в тюрьме, мы понимаем, что на зоне их могут просто убить", - отмечают авторы обращения.

По их мнению, в СИЗО фигуранты дела находятся в опасности, а сотрудники ФСБ посещают их "всегда лишь с одной целью - пытать". Родственники осужденных просят чиновников принять всевозможные меры для предотвращения новых пыток, сохранения здоровья и соблюдения права на жизнь, гарантированных осужденным Конституцией РФ.

Дело "Сети"*

Уголовное дело о так называемом террористическом сообществе "Сеть"* было возбуждено ФСБ в октябре 2017 года. По нему были задержаны, а затем арестованы 11 человек из Пензы, Санкт-Петербурга и Москвы, большинство из них - анархисты и антифашисты. По версии следствия, молодые люди создали сетевое сообщество с целью совершения терактов, подготовки к революции и гражданской войне.

По версии ФСБ, не позднее мая 2015 года фигурант дела Дмитрий Пчелинцев решил объединить анархистов и антифашистов из разных городов - Пензы, Петербурга и Москвы - в "боевые группы" для нападения на силовиков, атак на органы власти, военкоматы и отделения "Единой России". Активисты якобы собирались в 2018 году во время президентских выборов и чемпионата мира по футболу с помощью взрывов "раскачать народные массы для дальнейшей дестабилизации политической обстановки в стране", а когда наступит "час Ч", поднять вооруженный мятеж.

Следствие уверяет, что пензенские анархисты неоднократно участвовали "в полевых выходах террористического сообщества" - ездили на тренировки в лес, заброшенный пионерлагерь и завод под Пензой. Согласно обвинительному заключению, между ними были распределены роли тактика, разведчика, сапера, связиста и медика. Во время обысков у фигурантов дела нашли охотничьи ружья, травматические пистолеты и гранаты. Родственники антифашистов говорили, что оружие подбросили.

Обвиняемые утверждали, что материалы дела были сфабрикованы в ФСБ, и неоднократно заявляли о том, что давали признательные показания под пытками. Так, на теле Виктора Филинкова и Ильи Капустина правозащитники зафиксировали ожоги от ударов током. Но силовики назвали эти отметины последствиями "укусов клопов". Следственный комитет не нашел в действиях сотрудников спецслужб ничего противоправного.

10 февраля в Пензе семерых обвиняемых по делу "Сети"* осудили на сроки от 6 до 18 лет. Приговор вызвал общественный резонанс. С требованием отменить его, провести новое расследование и наказать виновных в пытках выступили российские ученые, деятели культуры, педагоги, врачи, бизнесмены, психологи, правозащитники, журналисты, муниципальные депутаты и депутаты Госдумы. В Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли массовые пикеты в поддержку осужденных антифашистов.

21 февраля издание "Медуза" опубликовала расследование об исчезновении и последующем убийстве в 2017 году двух подростков из Пензы. В материале говорилось о возможной причастности к преступлению осужденных по делу "Сети" Дмитрия Пчелинцева и Максима Иванкина, а также находящегося в бегах Алексея Полтавца. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Многие правозащитники заподозрили "Медузу" в публикации непроверенной информации в угоду правоохранительным органам, которым, по их мнению, нужно отвлечь внимание от развернувшейся общественной кампании против обвинительного приговора по делу "Сети"* и пыток, которым подвергались обвиняемые. Дмитрий Пчелинцев и Максим Иванкин свою причастность к преступлению отвергли.

В мае в суде были допрошены психолог и лингвисты, которые проводили экспертизу так называемых "Свода Сети"* и "Протокола съезда" на предмет экстремизма. Эти документы обвинение считает основополагающими в доказательстве вины подсудимых. "Свод Сети"*, по их мнению, содержит структуру и цели террористического сообщества. Ни экстремизма, ни оправдания терроризма в этих документах эксперты не обнаружили. Их содержание посчитали отрывочным и включающим в себя среди прочего фрагменты любовной переписки и списки покупок. "Не удалось установить смысловое содержание файла, определить тему, предмет речи и адресата", - заявила в суде эксперт-лингвист.