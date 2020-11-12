СУ СК России по Ленинградской области / ВКонтакте Правоохранительные органы Ленинградской области выясняют обстоятельства убийства 36-летней владелицы салона красоты Елены Шпак на Магистральной улице во Всеволожске. Женщина решила уйти от своего мужа-тирана, 52-летнего тракториста Сергея, который не хотел развода

СУ СК России по Ленинградской области / ВКонтакте

Правоохранительные органы Ленинградской области выясняют обстоятельства убийства 36-летней владелицы салона красоты Елены Шпак на Магистральной улице во Всеволожске. Женщина решила уйти от своего мужа-тирана, 52-летнего тракториста Сергея, который не хотел развода.

По версии следствия, 11 ноября в 13:50 злоумышленник пришел к супруге на работу, в студию красоты "Елена Шпак", находящуюся в торговом центре. Там подозреваемый "произвел несколько выстрелов из травматического оружия в лицо своей супруги, а затем нанес (ей) множественные удары тупым предметом", сообщает официальный сайт областного управления СК РФ.

Как уточняет 47news, для расправы убийца использовал травматический пистолет "Оса" и топор.

Сергей скрылся с места преступления, но меньше чем через час его поймали инспектора ГИБДД. СК РФ возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Вину задержанный не признает. Ему грозит 15-летний срок лишения свободы.

По словам знакомой супругов Шпак, Елена родом из Молдавии, а ее избранник - из Белоруссии. На родине у Елены остались двое сыновей от первого брака, которые живут с отцом.

Сергей работал водителем спецтехники, в том числе тракторов. С будущей супругой он познакомился, когда она работала продавщицей. Шесть лет назад мужчина бросил семью ради новой возлюбленной и переехал с ней в квартиру на Магистральной улице в микрорайоне Бернгардовка во Всеволожске. Еще через год у пары родилась дочка. А в 2017 году Сергей и Елена официально заключили брак.

Позднее молодая мать устроилась на работу в салон красоты. Коллегам она жаловалась на то, что терпит избиения. "Муж бил ее постоянно, таскал за косу по полу, ножом угрожал, - говорит коллега Елены Оксана. - Приходила на работу битая. Старшие мальчики, видимо, не ужились с отчимом, года два назад уехали в Молдавию к отцу и не вернулись".

По словам Оксаны, год назад Сергей купил жене однокомнатную квартиру в строящемся микрорайоне на улице Северной за два миллиона рублей. "Деньги выдал наличными, вместе ездили в офис застройщика оформлять документы. Он, хотя и тракторист, зарабатывал, видимо, хорошо. Ее вина, наверное, тоже есть. Провоцировала его дома, так с абьюзерами себя вести нельзя. И квартиру эту не надо было принимать", - считает подруга.

Одна из знакомых жертвы говорит, что муж "лупил ее при ребенке". При этом она считает, что часть вины за произошедшее лежит и на Елене, а поводом для расправы была злополучная недвижимость. "И после того, как он купил квартиру, она сразу от него съехала. Провокатор она была еще тот, но дел с ним не надо было иметь. Он у меня спрашивал, буду ли я свидетелем на суде, если он на нее в суд подаст. Квартиру хотел отсудить обратно", - пояснила женщина. Ее цитирует "Подъем".

В последнее время Елена занялась собственным бизнесом. Арендовать помещение на втором этаже торгового центра "Лидер" на Магистральной улице помог муж. Двери студии красоты "Елена Шпак" открылись в октябре 2019 года. "Потом ее муж приходил и кричал, что это он открыл салон, а от нее требовал закрыть кабинет и уехать обратно в Молдавию", - вспоминает знакомая Елены подробности очередной супружеской ссоры.

С началом пандемии отношения в семье еще больше накалились. "27 октября отрезал ей ножом косу. Тогда Елена обратилась в полицию, забрала дочь и переехала на съемную квартиру, - рассказала одна из клиенток студии маникюра "Елена Шпак".

По данным из правоохранительных органов, по этому заявлению была проведена проверка и принято процессуальное решение. При этом обращений об угрозах в адрес женщины в полицию не поступало.

Пятилетняя дочь Елены во время ее убийства была в детском саду. В администрации Всеволожского района пока не знают, кто возьмет под опеку ребенка. Временно девочку определили в социально-реабилитационный центр.

По словам подруги Елены, Сергей Шпак - сирота. У него есть еще одна дочь от первого брака, которой исполнилось 18 лет. "Той жене он также купил квартиру и она туда съехала", - добавила собеседница.