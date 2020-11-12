Уборщица Марина Удгодская, неожиданно выигравшая выборы главы сельского поселения Повалихино Костромской области, решила сложить полномочия, написал "Московский комсомолец" со ссылкой на жителей этого села. Чиновницей она проработала всего месяц. До этого Удгодская мыла полы в здании сельсовета. При этом она уже пять лет является членом партии "Единая Россия", хотя и не афишировала этот факт во время выборов. Сама Удгодская позже в четверг в разговоре с "МК" опровергла свою отставку и заявила, что все-таки "остается" у кормила власти.

Один их жителей Повалихино объяснил предполагавшуюся отставку не политическими интригами, а всего лишь некомпетентностью женщины-уборщицы, вознесенной волею избирателя на самый верх деревенской власти. "В должность-то Удгодская вступила, а что делать на посту, не знает. Ей ведь обещали помочь, но подмоги она так и не дождалась. Вскоре поняла, что управлять поселением - не ее. Совет депутатов проголосовал, вынес решение - утвердил ее отставку", - сказал селянин, не уточняя, от кого именно Удгодская ждала поддержки, кроме своих избирателей. По словам собеседника, женщина покидает должность 19 ноября.

Сама Удгодская ранее не скрывала, что надеется на помощь "руководства".

Уже в четверг чиновница поспешила опровергнуть слухи об отставке. "Быть главой, отвечать за то, как живут твои земляки, - сложная работа и большая ответственность. Да, у меня было желание покинуть этот пост. Но меня поддержали депутаты, обещали помогать в решении всех вопросов. Раз в неделю я буду ездить в Чухлому, к главе района, который тоже обещал мне помогать во всех вопросах, - сказала Марина Удгодская. - Я не могут подвести земляков, я очень благодарная им за поддержку. Поэтому я остаюсь".

Между тем тот же местный житель, который сообщил об отставке Удгодской, получившей прозвище "уборщица-мэр", рассказал, что повалихинский казус переполошил региональные власти. По его словам, 12 ноября в Повалихино приезжал глава Чухломского района Владимир Бахвалов вместе с чиновником из Костромы. "Депутатам он заявил, что их решение об отставке Марины - "филькина грамота", а сама Удгодская должна продержаться в должности до марта", - добавил собеседник.

На вопрос о том, как на отставку Удгодской отреагировали голосовавшие за нее избиратели, мужчина ответил, что "всем по большому счету наплевать".

35-летняя Марина Удгодская получила неполное среднее образование, а затем училась на продавца. Однако место в единственном магазине было занято, поэтому она пошла работать в администрацию сельского поселения уборщицей за четверть ставки. Ее зарплата составляла порядка 3 тысяч рублей, писал K1news.ru. Муж Удгодской работает вахтовиком в Москве.

В августе работодатель Марины, глава сельсовета и бывший участковый МВД Николай Локтев предложил ей сыграть роль политического соперника на выборах, иначе выборы были бы сорваны как безальтернативные. Других желающих составить конкуренцию чиновнику просто не было. Местные жители объясняли это грузом насущных проблем, которые вынужден решать руководитель при отсутствии материальных ресурсов.

"Желающих занять кресло главы разбитого корыта нет. Выходит, что полномочия есть, а денег нет. Кто захочет руководить пустым амбаром с прохудившейся крышей?" - говорили они.

Глава поселения уговорил свою уборщицу стать "техническим кандидатом" и с треском ей проиграл: за Локтева проголосовали 34% избирателей (48 человек), а за Удгодскую - 61% (87 человек). "Я просто хотела ему помочь. А люди пришли и проголосовали", - бесхитростно объяснила уборщица свой политический успех. Определенную роль могло сыграть и то, что Удгодская, хотя и состояла пять лет в непопулярной среди простых граждан прокремлевской партии "Единая Россия", как сообщал телеканал 360, выдвинула свою кандидатуру от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость.

Для Николая Локтева исход голосования стал потрясением: чиновник отказывался понимать, почему избиратели так низко оценили результаты его руководства. Ведь на фоне других муниципалитетов Повалихинское поселение в части обустройства выглядит неплохо, считал уходящий глава. Однако Локтеву могли припомнить невнимание к депутатскому корпусу и нелюбовь к отчетам перед избирателями, пишет Znak.com.

Сразу после выборов Удгодская держалась бодро и говорила, что в отставку не подаст. "Ощущения нормальные. Сперва немного подрастерялась, но поняла, что все меня поддерживают: семья, односельчане, администрация, и успокоилась. Все хорошо: вступила в должность и буду работать, в отставку не подам", - говорила она.

В Повалихинском сельском поселении 29 деревень, но обитаемы лишь шесть. На территории размером с четыре Парижа живет 386 человек, плотность населения здесь 0,96 человека на квадратный километр, отмечала "Российская газета". После вступления в должность 1 октября зарплата Марины Удгодской составляет 27 тысяч рублей.