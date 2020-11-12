Основателя Baring Vostok Майкл Калви и другие фигуранты дела в Мосгорсуде, август 2020 года

Мосгорсуд / ВКонтакте Майкл Kалви в Басманном районном суде, январь 2020 года

Фото: Кирилл Зыков / АГН "Москва"

Верховный суд России освободил из-под домашнего ареста основателя инвестиционной компании Baring Vostok Майкла Kалви и шестерых других фигурантов дела, сообщает "Интерфакс".

Как пояснил председательствующий, суд пришел к выводу, что меру пресечения необходимо смягчить. Суд отметил, что следствие по делу уже завершено, а фигуранты давно сидят под домашним арестом, не нарушают его условий и не мешают расследованию.

Судья также учел данные о личности обвиняемых и их семейном положении.Он, также сообщается, обратил внимание на состояние здоровья Калви, который недавно перенес операцию и для реабилитации нуждается в прогулках на свежем воздухе. В медицинских документах указано, что они нужны "для восполнения недостатка витамина D".

Кроме того, Верховный суд снял арест с части имущества Калви и других фигурантов. "Каких-либо оснований полагать, что имущество приобретено в результате преступной деятельности или использовалось для нее, в ходатайстве не изложено", - отметил судья.

Суд также указал, что следствие уже завершено, банк "Восточный" уже получил деньги, которые стали предметом спора, и планирует отказаться от иска.Ограничительные меры сохранены для изъятых при обысках денег, принадлежность которых "точно не установлена". Прокуратура отмечала, что эти деньги понадобятся на случай приговора в виде штрафа.

Кроме того, Верховный суд постановил, что дело инвестора будет рассматриваться в московском суде, несмотря на то, что место совершения предполагаемого преступления - Благовещенск.

О рассмотрении дела в Москве ходатайствовала и защита, и гособвинение. По мнению прокуратуры, в Благовещенске Калви сможет повлиять на свидетелей. Защита отмечала, 80 участникам процесса, в том числе свидетелям и адвокатам, будет сложно приехать на заседания. В качестве меры пресечения гособвинение просило продлить всем обвиняемым домашний арест.

Напомним, по делу проходят основатель Baring Vostok, гражданин США Майкл Калви, партнер Baring Vostok по индустрии финансового сектора, гражданин Франции Филипп Дельпаль, партнер фонда Ваган Абгарян, директор Baring Vostok по инвестициям Иван Зюзин, бывший генеральный директор "Первого коллекторского бюро" Максим Владимиров, а также бывший председатель правления банка "Восточный" Алексей Кордичев и экс-директор банка по инвестициям Александр Цакунов.

Уголовное дело против Майкла Калви и еще шестерых человек возбудили в феврале 2019 года по заявлению акционера банка "Восточный" Шерзода Юсупова. Изначально их обвиняли в мошенничестве, позднее обвинение переквалифицировали на растрату.

Следствие считает, что Калви убедил совет директоров банка "Восточный" уступить подконтрольному ему "Первому коллекторскому бюро" кредит в 2,5 млрд рублей в обмен на акции инвестиционного фонда IFTG стоимостью 600 млн рублей. Деньги, считает следствие, Калви и его сообщники присвоили себе.

В октября 2020 года "Первое коллекторское бюро" договорилось о выплате "Восточному" 2,5 млрд рублей. Как отмечает The Bell, несмотря на это, дело по статье о растрате все равно не может быть прекращено, но суд может учесть договоренности при вынесении решения.

Калви и Кордичев были переведены под домашний арест в апреле 2019 года, Дельпаль - в августе того же года, Абгарян, Зюзин и Владимиров - в феврале 2020 года. Цакунов после задержания в декабре 2019 года был сразу отправлен под домашний арест.

Калви связывал возбужденное против них уголовное дело с конфликтом акционеров.

Защита намерена убедить Мещанский суд Москвы в необходимости возвращения материалов прокурору для возобновления расследования по делу с целью изменения обвиняемым квалификации содеянного.

"Мы считаем, что дело должно вернуться прокурору, а дальше для дополнительного расследования в Следственный комитет для уточнения и изменения квалификации содеянного", - сказала адвокат Виктория Бурковская, представляющая интересы одного из фигурантов дела.

По ее словам, в настоящее время в деле есть существенные нарушения, препятствующие его рассмотрению в суде по существу. В связи с этим адвокаты намерены обратиться к суду с ходатайством о возвращении дела в ходе предварительных слушаний, которые, как ожидается, могут состояться уже в конце ноября.

Напомним, 28 октября Baring Vostok и компания Артема Аветисяна подписали мировое соглашение по спору за банк "Восточный". Оно урегулирует все юридические споры и претензии между акционерами, в том числе в рамках арбитражных дел, уточняется в заявлении, но оно не касается уголовного дела, возбужденного в отношении бывших членов совета директоров банка "Восточный". Таким образом, мировое не связано с делом против топ-менеджеров фонда, по которому проходит, в том числе, основатель Baring Vostok Майкл Калви.

"Акционеры подтверждают, что корпоративный спор между акционерами и уголовное дело - не связанные процессы. Акционеры решительно отрицают и опровергают информацию, прошедшую в российских и/или зарубежных СМИ, о якобы связанности корпоративного спора с уголовным делом", - заявили Evison и "Финвижн".

Странное дело

Конфликт между "Финвижн" и Baring Vostok длится с 2018 года. За прошедшее время стороны подали друг к другу иски в Великобритании, Италии, на Кипре и в России. В отношении топ-менеджеров фонда Baring Vostok, в том числе Калви, в 2019 году было возбуждено уголовное дело о мошенничестве (позже было переквалифицировано на растрату) по заявлению партнера Аветисяна Шерзода Юсупова.

После возбуждения уголовного дела и задержания Калви и других сотрудников фонда "Финвижн" выиграла ряд российских процессов, которые позволили ей получить контроль над банком (ранее он был подконтролен Evison). Сейчас доля "Финвижн" и партнеров Аветисяна превышает 50%, в то время как Evison владеет 42% банка.

Основанием для возбуждения дела стала сделка по прощению выданного ПКБ кредита на 2,5 млрд руб. в обмен на акции люксембургского инвестфонда IFTG - следствие посчитало, что их рыночная стоимость значительно ниже этой суммы, а деньги были похищены. Калви и другие сотрудники фонда не раз заявляли, что уголовное дело связано с корпоративным конфликтом в "Восточном", Аветисян и "Финвижн" это отрицали.