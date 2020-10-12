Завершено расследование уголовного дела координатора архангельского штаба оппозиционера Алексея Навального Андрея Боровикова о распространении порнографии. Он заявил, что подписал документ о завершении следствия.

15 октября Боровиков будет изучать материалы дела. Суд, по его словам, пройдет примерно в конце ноября, передает "Интерфакс".

Об уголовном деле, возбужденном в отношении Андрея Боровикова, стало известно 29 сентября. К нему домой пришли с обыском, изъяли всю технику (два ноутбука и два телефона), а его самого после допроса отпустили под подпиской о невыезде. Он сказал, что поводом для возбуждения дела стал клип Pussy группы Rammstein, который он выложил в соцсети "ВКонтакте" в 2014 году.

Как говорила 29.ru жена активиста Дарья Боровикова, до этого в рамках других дел силовики изъяли у них еще четыре ноутбука, которые так и не вернули.

Штаб со ссылкой на постановление о привлечении Боровикова в качестве обвиняемого сообщал, что претензии к нему возникли, так как активист не ограничил доступ к этому клипу. А само видео Боровиков якобы разместил "с целью доведения до общего обозрения циничных, вульгарных, не имеющих художественной, культурной ценности материалов, содержащих изображения половых органов, полового акта, а также с целью незаконного распространения и публичной демонстрации порнографических материалов".

4 сентября 2020 года Октябрьский суд Архангельска оштрафовал Боровикова на 4000 рублей по административной статье о пропаганде наркотиков (статья 6.13 КоАП). Поводом стала копия клипа на песню Децла "Лигалайз" в соцсети "ВКонтакте".

В сентябре 2019 года суд в Архангельске приговорил Боровикова к 400 часам обязательных работ по "дадинской статье" (ст. 212.1 УК - неоднократное нарушение правил проведения публичных мероприятий).