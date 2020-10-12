Двое участников хабаровских протестов стали фигурантами уголовного дела по "дадинской" статье

Штаб Навального в Хабаровске / Youtube.com Двое участников протестных акций в Хабаровске Александр Приходько и Анастасия Субботина стали фигурантами уголовных дел по "дадинской" статье о неоднократном нарушении порядка проведения публичных мероприятий (212.1 УК)

Moscow-Live.ru / Акишин Вячеслав

Двое участников протестных акций в Хабаровске Александр Приходько и Анастасия Субботина стали фигурантами уголовных дел по "дадинской" статье о неоднократном нарушении порядка проведения публичных мероприятий (212.1 УК), сообщает "ОВД-Инфо".

Оба активиста были задержаны на субботней акции в поддержку экс-губернатора Сергея Фургала, сопровождавшейся жестким силовым разгоном впервые с начала массовых протестов в регионе.

В сентябре Приходько оштрафовали на 5 и 10 тысяч рублей по статье об участии в мероприятии, создавшем помехи движению транспорта и инфраструктуре (ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП). По словам адвоката Андрея Битюцкого, активиста отпустили, потребовав явиться на допрос в Следственний комитет утром 13 октября.

Анастасия Субботникова находится в изоляторе временного содержания. На нее также завели дело о применении не опасного для здоровья насилия к полицейскому (ч. 1 ст. 318 УК).

По данным координатора правовой помощи "ОВД-Инфо" Аллы Фроловой, в изоляторе находятся еще двое участников акции 10 октября, против которых возбудили уголовные дела. По непроверенной информации, в ИВС могут находиться также двое активистов, которым вменяется применение насилия к силовикам (ст. 318 УК).

Статья о неоднократном нарушении порядка проведения публичных мероприятий называется "дадинской" по имени Ильдара Дадина - первого активиста, получившего по ней реальный срок. В 2019 году фигурант "московского дела" Константин Котов получил по этой статье четыре года колонии, позже суд сократил этот срок до полутора лет. По статье 212.1 УК также преследуют московского муниципального депутата Юлию Галямину и гражданского активиста из подмосковной Коломны Вячеслава Егорова.