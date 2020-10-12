gazetachernovik / YouTube В Цунтинском районе республики Дагестан около 300 местных жителей подрались с полицейскими

gazetachernovik / YouTube

В Цунтинском районе республики Дагестан около 300 местных жителей подрались с полицейскими. Видеозаписи драки опубликованы в телеграм-канале РИА "Новости", а также на страничке председателя республиканского Координационного совета НКО Шамиля Хадулаева в Instagram. Протестующие также забросали камнями здание местной администрации и машину главы муниципалитета Шамиля Магомедова. На записи слышны звуки выстрелов и стрекот электрошокеров, отмечает "Медиазона".

По словам источника агентства в местной администрации, конфликт произошел после выборов главы села, которым стал Исрапил Абдулаев. Его выдвинул на этот пост глава района Шамиль Магомедов. После победы Абдулаева часть депутатов под разными предлогами не пустили на заседание собрания.

Из-за конфликта в Цунту приехали прокурор района, а также представитель МВД Дагестана из Махачкалы, пишет "Кавказский узел".

16 июня в этом районе, в селе Кидеро близ границы с Грузией, неизвестные избили действующего заместителя главы района Исрапила Абдулаева, его брата Омара и водителя Магомед-Рамазана Магомедова. Нападавшие были вооружены битами, арматурой и ножами. В результате нападения чиновник и его спутники получили серьезные травмы. Их увезли в больницу в тяжелом состоянии, передает Znak.com.

В связи с инцидентом было возбуждено дело о хулиганстве. По словам местных жителей, среди нападавших были родственники бывшего главы района Гусейна Магдиева.

Местные жители также рассказали, что сторонники местного лидера Абаса Курбанова пытаются сместить действующих чиновников с нулевых годов. Курбанов является врио главы Центра социального обслуживания населения в Цунтинском районе.