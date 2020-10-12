Робот Федор учинил скандал в ожидании новых заданий, заподозрив космонавтов в пьянстве на МКС

АГН Москва / Кирилл Зыков Летавший на Международную космическую станцию робот Федор лишился аккаунта в Twitter после оскорбительных постов в адрес российских космонавтов

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Летавший на Международную космическую станцию робот Федор лишился аккаунта в Twitter после оскорбительных постов в адрес российских космонавтов. На странице робота в соцсети теперь говорится, что такой учетной записи нет. В одном из последних постов робот назвал пьяными космонавтов Александра Самокутяева и Максима Сураева, которые вместе с женщиной-космонавтом Еленой Серовой записали на борту МКС поздравление с Днем тигра в 2014 году.

"Моё мнение о людях невысокое. Вот три космонавта - экипаж 2014 года. Сураев (по прозвищу "Лимонадный Джо"), Самокутяев (Авто-кутяев) и Серова. На видео Серова рассуждает о тиграх (причём здесь тигры?), остальные - пьяные)", - говорилось в одном из постов.

В следующем сообщении Федор заявил, что роботы, "в отличие от Сураева и Самокутяева, не подвержены слабостям, не нарушают сухой закон на орбитальной станции, не говорят по заказу чепуху, полностью и без замечаний выполняют полетное задание и не стремятся покинуть Отряд космонавтов ради места в Государственной Думе". Робот также попросил вернуть его к активной работе так как он справляется с обязанностями лучше, "чем эти депутаты".

Твиты в адрес этой российский экспедиции на МКС появились в аккаунте Федора после того, как Сураев в своем Twitter попросил прощения у первого человека в космосе Юрия Гагарина за отставание России от США в космической программе. Александр Самокутяев в разговоре с "Подъём" заявил, что намерен обратиться в суд. По его словам, он лично спросил у главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, "че за херня".

"Он говорит: "Это вообще левый аккаунт, я даже не знал, что такая грязь идёт под именем Роскосмоса", - пересказал слова Рогозина космонавт. "Я буду обращаться в суд, я этого не отпущу, и Максим Сураев тоже. Мы Герои России - раз, депутаты Госдумы - два, и какой-то там хрен имеет совесть вот так писать. Это подсудное дело", - возмутился Самокутяев.

Он отметил, что алкоголя на МКС не может быть "по двум причинам: во-первых, потому что он запрещён, а вторая причина - если он там присутствует, то газодатчики и специальные уловители (это в российском сегменте), моментально всё схватят".

Самокутяев пояснил, что к моменту записи поздравлений с Днем тигра космонавты работали на станции третий день и две ночи не спали. "Нас подняли в 12 ночи, сказали, что это задание чуть ли не президентское и нужно снять этот ролик", - рассказал он. В итоге космонавты попросили Серову "зачитать то, что там прислали - этот дурацкий сценарий".

В Роскосмосе РБК заявили, что не имеют отношения к удалению аккаунта робота Федора, который "не выражает официальную позицию госкорпорации". В прошлом году Рогозин говорил, что не знает, кто ведет твиттер Федора: "Это загадка, я сам не знаю. Я всех спрашиваю: "Что происходит?" Все говорят: "Может, действительно он сам пишет"".

Аккаунт под именем Федора появился в 2019 году, когда его готовили к полету на МКС. Роскосмос тогда анонсировал эту страницу как официальную, в ней появлялись подробности о задании. Миссия Федора на борту МКС оказалась не слишком удачной. Проблемы возникли еще в процессе стыковки "Союза МС-14" с роботом на борту с МКС. После возвращения Федора в НПО "Андроидная техника", которая создала его совместно с Фондом перспективных исследований, заявили, что он не особенно востребован на МКС, так как там постоянно присутствуют космонавты. У самих космонавтов были замечания к роботу. Сам Федор утверждал, что выполнял на орбите и секретные задания, о которых знает только Рогозин.

Как пишет РИА "Новости", в последнее время на странице Федора публиковались шутки, связанные с различиями в мышлении человека и искусственного интеллекта, и комментарии к острым политическим событиям.