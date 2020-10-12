Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, который с 2000-го по 2011 год занимал посты министра финансов и вице-премьера, рассказал, что в 2005-м или 2006 году на него готовилось покушение из-за отказа в льготах частной компании.

Он рассказал, что в бытность вице-премьером практически не пользовался охраной, "за исключением единственного года, когда, по данным спецслужб, на меня готовилось покушение". "До той поры, пока риски не миновали, по распоряжению Владимира Путина меня охраняли сотрудники ФСО <…>. Не знаю, могу ли посвящать вас в детали <…> . Я отказал в льготах частной компании, которая в свое время получила ресурсы из государственного бюджета и должна была их возвращать", - сказал Кудрин в интервью ТАСС.

Что это была за компания, он не уточнил, отметив, что не стал продлевать отсрочку выплат данной компании в госбюджет, и тогда не придал этой истории значения. "В тот момент мы пересматривали очень много решений, принятых в 90-е годы предыдущими министрами, вице-премьерами. Принципиально зачищали старые хвосты, и я не мог предположить, что кто-то способен на крайние шаги. Потом были расследования, которые нашли какие-то следы <…>. Сотрудники ФСО добыли подробный план покушения: где, когда, при каких обстоятельствах", - рассказал Кудрин. По его словам, уголовное дело по факту покушения не было заведено, так как никто не пострадал, и преступление удалось предотвратить.

Кудрин также прояснил обстоятельства своей отставки в сентябре 2011 года, когда был уволен тогдашним президентом России Дмитрием Медведевым после конфликта, возникшего из-за заявления Кудрина о том, что он не согласен с политикой президента и не видит себя в правительстве, которое может возглавить Медведев после окончания своих президентских полномочий.

Глава Счетной палаты заявил, что сам хотел оставить государственную службу и принял решение об отставке за полгода до этого. "В феврале того года я говорил Путину, что хочу уйти с должности министра финансов. Владимир Владимирович попросил меня остаться. Это известный факт", - заявил он, добавив, что после отставки получил предложение возглавить Центральный банк, но отказался. "Решил, что лучше стану ученым, экспертом… Мне это было интереснее", - пояснил Кудрин, отметив, что отказался от работы в ЦБ в том числе из-за неэффективности экономической политики в стране. "Как показало время, темпы роста у нас упали и остаются низкими исторически длинный период, около десяти лет", - добавил он.