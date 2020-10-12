Московские новости / Telegram Неустановленная мутно-зеленая жидкость попала в Москву-реку из коллектора в районе Пречистенской набережной

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Неустановленная мутно-зеленая жидкость попала в Москву-реку из коллектора в районе Пречистенской набережной. Причины произошедшего устанавливают власти города, сообщил руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский. Он уточнил, что жидкость вылита из коллектора "Мосводостока". Он также заверил, что, по предварительным оценкам, ущерба водному объекту нанесено не было, сообщает "Интерфакс".

"То, что это не токсично - уже, так сказать, видно невооруженным глазом. Потому что отсутствует неприятный запах", - заявил глава департамента. Он сообщил, что на место выброса прибыла группа комплекса городского хозяйства столицы, в которую вошли представители МЧС, Роспотребнадзора, департамента природопользования и охраны окружающей среды, "Мосводостока".

"Здесь есть домовладение, Пречистенская набережная, дом 5, Хилков переулков, дом 1. Проводились какие-то работы - либо на крыше, либо проводилась опрессовка системы отопления. В таких случаях зачастую используют, как правило, водоэмульсионный краситель на основе минеральных компонентов. Для того, чтобы посмотреть, где есть протечка", - сказал Кульбачевский.

Он отметил, что в середине дня в Москве прошел дождь, вместе с ним жидкость попала в коллектор, а из него - в Москву-реку. На данный момент поставлена заглушка, сброс прекращен.

Возбуждено административное производство. В то же время к месту выброса прибыли сотрудники прокуратуры и Следственного комитета. В случае доказанного нанесенного ущерба Москве-реке может быть возбуждено уголовное дело.