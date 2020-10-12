В России за последние сутки выявлено 13 592 заболевших коронавирусной инфекцией в 84 регионах, сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба. Это меньше, чем было зафиксировано накануне (13 634).
Всего в стране зарегистрировано 1 312 310 случаев коронавируса. За сутки скончались 125 человек. Число умерших за весь период, по данным оперштаба, составило 22 722 человека.
В Москве выявлено еще 4395 заболевших - тоже меньше, чем днем ранее, когда был подтвержден 4501 случай - самый высокий показатель с середины мая. За сутки в столице скончались 34 пациента. Число новых случаев COVID-19 за последнюю неделю на 40% больше, чем за предыдущую, сообщает столичный оперштаб.
За сутки в Москве госпитализировано 917 пациентов с COVID-19. Всего за последнюю неделю было госпитализировано на 14,8% больше, чем за предыдущую. На ИВЛ в больницах Москвы находится 275 человек.
Выписано за последние сутки по России 3793 человека, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 1 024 235.
Новые случаи COVID-19 по регионам:
Москва - 4395
Санкт-Петербург - 538
Московская область - 440
Ростовская область - 274
Нижегородская область - 271
Архангельская область - 242
Свердловская область - 218
Ханты-Мансийский АО - 208
Воронежская область - 204
Кемеровская область - 178
Красноярский край - 174
Алтайский край - 169
Забайкальский край - 169
Ульяновская область - 164
Иркутская область - 162
Волгоградская область - 161
Ставропольский край - 156
Ямало-Ненецкий АО - 154
Республика Крым - 152
Мурманская область - 151
Томская область - 151
Омская область - 149
Республика Коми - 148
Оренбургская область - 147
Саратовская область - 141
Пензенская область - 133
Самарская область - 129
Тюменская область - 128
Республика Саха (Якутия) - 120
Новосибирская область - 115
Орловская область - 112
Удмуртская Республика - 110
Хабаровский край - 110
Пермский край - 104
Краснодарский край - 102
Кировская область - 100
Ленинградская область - 99
Тверская область - 98
Республика Бурятия - 98
Челябинская область - 94
Приморский край - 92
Рязанская область - 88
Брянская область - 85
Калужская область - 84
Республика Калмыкия - 84Ивановская область - 83
Курская область - 83
Республика Дагестан - 82
Карачаево-Черкесская Республика - 82
Ярославская область - 81
Республика Алтай - 81
Кабардино-Балкарская Республика - 78
Белгородская область - 77
Калининградская область - 75
Костромская область - 69
Смоленская область - 65
Вологодская область - 65
Республика Мордовия - 65
Курганская область - 65
Республика Хакасия - 65
Новгородская область - 64
Тамбовская область - 63
Псковская область - 63
Владимирская область - 62
Астраханская область - 62
Сахалинская область - 58
Тульская область - 57
Амурская область - 57
Липецкая область - 54
Республика Карелия - 51
Республика Ингушетия - 50
Республика Башкортостан - 50
Магаданская область - 45
Республика Адыгея - 43
Республика Тыва - 43
Республика Северная Осетия - 39
Камчатский край - 37
Республика Марий Эл - 36
Республика Татарстан - 35
Чувашская Республика - 35
Севастополь - 34
Еврейская АО - 28
Чеченская Республика - 7
Ненецкий АО - 2