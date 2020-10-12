1ADAT / Telegram Родственники живущего в Австрии чеченского блогера прокляли его за критику "благородного падишаха" Кадырова

1ADAT / Telegram

Представители семьи проживающего в Австрии чеченского блогера Сайд-Хусейна Магомадова, критикующего власти Чечни в YouTube-канале, извинились перед главой республики Рамзаном Кадыровым за действия родственника и прокляли последнего. Ролики с обращением появились в паблике "ЧП Чечня" в Instagram и оппозиционном Telegram-канале1ADAT.

На сходе присутствовали дяди, родной и двоюродный братья и другие родственники Магомадова. Один из мужчин на видео, представившийся дядей блогера Хозой Магомадовым, назвал племянника "грязным существом", уехавшим за границу и обрекшем семью на "это горе".

Человек, представившийся родным братом Магомадова Сайд-Хасаном, заявил, что тот якобы имеет психические расстройства, и попросил "помочь добраться до него". "Я ездил туда, пытался до него добраться, но он написал на меня заявление, и теперь я не могу туда поехать, я нахожусь в розыске. Мы так или иначе попытаемся до него добраться, а если кто-то нам в этом поможет, то мы скажем только спасибо", - приводит слова мужчины "Кавказский узел".

По его словам, Магомадов вырос за пределами Чечни и не имеет представления о ситуации в регионе, а потому "не может критиковать падишаха", то есть Рамзана Кадырова. Он также предположил, что блогеру кто-то пишет тексты и дает читать, а его родные теперь "ходят с опущенными головами".

Двоюродный брат Магомадова призвал молодежь не верить словам блогера. "Мы свободно живем в этой республике, у нас есть благородный падишах", - цитирует его "Кавказ. Реалии". На данный момент на канале Сайд-Хусейна Магомадова опубликовано 29 видеороликов, аккаунт насчитывает 316 подписчиков.

В сентябре в интернете появилось видео с обнаженным молодым человеком, который представился администратором канала 1ADAT Салманом Тепсуркаевым и сел на бутылку, заявив, что "наказывает себя за неподобающее чеченцу поведение". Авторы канала заявили, что Тепсуркаева похитили и публично унизили силовики.

Отец молодого человека заявил под видеозапись, что отрекся от сына еще несколько лет назад, когда тот уехал из Чечни, а также сказал, что не имеет никаких претензий к властям. Видео с унижением Тепсуркаева осудил живущий в Великобритании лидер чеченской оппозиции Ахмед Закаев. Он заявил, что считает себя модератором 1ADAT, так как участником этой группы должен быть каждый, кто считает себя чеченцем. После этого, по словам Закаева, силовики увезли в неизвестном направлении двух его братьев и двух сестер, живущих в чеченском Урус-Мартане.