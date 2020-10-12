Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, признал вину в суде

ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРЕСС-СЛУЖБА СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГАl В ходе допроса на суде историк рассказал о том, что написал множество научных трудов и готовил к выпуску книги, которые не вышли "из-за трагедии"

ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРЕСС-СЛУЖБА СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГАl

Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, признал вину в суде. "Признаю себя виновным и раскаиваюсь в содеянном", - сказал он, добавив, что также признает вину в хранении оружия и боеприпасов. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе допроса на суде историк рассказал о том, что написал множество научных трудов и готовил к выпуску книги, которые не вышли "из-за трагедии". По мнению Соколова, эти факты характеризуют его личность. Также ученый отметил, что гордится тем, что награжден орденом Почетного легиона, который считается знаком признания особых заслуг перед Францией.

"Я хочу, чтобы люди знали, что я не сумасшедший какой-то там Наполеон. Я серьезно занимался исторической реконструкцией и получил признание", - сказал бывший доцент СПбГУ, слова которого приводит радиостанция "Говорит Москва".

Он также изложил собственную версию того, что произошло между ним и Ещенко. "Я хотел ее припугнуть, чтобы не слушать мат и оскорбление в адрес моих детей. Я взял ружье, у меня было ружье. Но она бросилась на меня с ножом… Дальше ничего не помню", - заявил Соколов, которого цитирует Znak.com.

Он также заявил, что у девушки был роман с рецидивистом, которого он назвал "чудовищем с черным айфоном и на черном "Ягуаре". По словам Соколова, тот якобы готовил покушение на первых лиц государства, близких к президенту, а до этого якобы отбывал срок за вооруженный разбой и грабежи. "То есть бандит, рецидивист - вот кто стал ее принцем на белом коне", - заявил Соколов, не назвав фамилии "любовника" своей сожительницы и не огласив никаких других аргументов в пользу своей "версии", пишет ИА Regnum.

Соколов заявил, что с начала связи Ещенко с "рецидивистом" та стала совершенно другой и постоянно оскорбляла его нецензурными словами, особенно после встреч с его детьми. Подсудимый утверждает, что предлагал Ещенко расстаться, однако она каждый раз отклоняла это предложение и не уходила из квартиры историка на набережной Мойки.

Соколов считает, что Ещенко в этот момент уже находилась под влиянием и действовала по заданию своего предполагаемого любовника, и целью ее странного поведения была квартира и находящееся в ней имущество Соколова. Подсудимый прямо предположил, что после заключения брака с Ещенко он мог быть убит, чтобы вдове досталось все его имущество. Сторона потерпевших высказала резкое возмущение словами Соколова, который не привел никаких доказательств обвинениям в адрес убитой девушки.

"Я не хочу в тюрьму, но прежде чем уйти, я хочу попрощаться со своими детьми, с женой, со своими родителями. Я сейчас готов к смерти. Я сам себя приговорил к смерти", - добавил историк, еще раз подчеркнув непреднамеренность убийства. "Даже, когда я взял оружие в руки, я ее хотел припугнуть, потому что она меня довела до безумия. Я не хотел ее убивать", - заявил Соколов.

Напомним, 9 ноября 2019 года 63-летнего доцента СПбГУ Олега Соколова достали в пьяном виде из реки Мойки в Петербурге. В его рюкзаке были найдены отсеченные женские кисти рук, а в квартире - фрагменты тела женщины. Убитой оказалась возлюбленная историка, его аспирантка Анастасия Ещенко. 24-летняя девушка была застрелена из обреза малокалиберной винтовки. Затем ученый распилил труп ручной пилой, а его фрагменты выбросил в реку. При обыске в квартире историка, который являлся кавалером французского ордена Почетного легиона, специалистом по военной истории Франции и эпохе Наполеона, а также основоположником военно-исторической реконструкции в России, нашли только голову жертвы.

После сокрытия следов преступления Соколов намеревался застрелиться на глазах туристов в Петропавловской крепости, облачившись в мундир Наполеона Бонапарта: преподаватель был одержим фигурой французского императора.

В суде Соколов, срываясь на слезы, заявил, что Ещенко оказалась "чудовищем" и якобы первая напала на него с ножом во время ссоры. В СПбГУ о профессоре ходили противоречивые отзывы. Задолго до шокирующего убийства аспирантки широкое распространение получили истории о том, как с лекции Соколова выволокли студента, задавшего профессору неприятный для него вопрос о плагиате, и об истязании бывшей пассии Соколова. В вузе на оба этих инцидента не обратили должного внимания, теперь же в СК решили проверить профессора на причастность к другим преступлениям.

После трагедии всплыл еще один забытый криминальный факт из биографии Соколова: в 1981 году он участвовал в съемках сериала и настоял на том, чтобы самостоятельно управлять историческим кораблем. По словам участницы съемок, архитектора Ирины Федоровой, Соколов "до такой степени безобразно вел судно", что утопил его. На борту при этом находились люди. Одному из них, ученому Владимиру Сорокину, спастись не удалось. Тогда Соколов получил условный срок благодаря отцу, который был "при погонах".

После задержания Соколова доставили в Москву на психиатрическую экспертизу. Уголовное дело из Петербурга передано в ГСУ СК РФ. Убийство аспирантки вызвало большой резонанс. Подробности преступления обсуждались в телевизионных ток-шоу, где Соколова называли чуть ли не создателем секты реконструкторов. А депутаты Госдумы вознамерились обязать всех российских преподавателей проходить обследование у психиатра. Сам Соколов говорил, что одновременно мечтает о самоубийстве и написании нескольких книг.

Мать погибшей Галина Ещенко не верит в раскаяние ученого и намерена взыскать с него 10 млн рублей. По мнению ее адвоката, историк попытается уйти от ответственности, сославшись на то, что действовал в состоянии аффекта. Однако этой версии, помимо результатов психолого-психиатрической экспертизы, противоречат факты: в Ещенко стреляли 4 раза, после чего ее расчленили, то есть преступник действовал хладнокровно и продуманно, стремясь замести следы.