После весеннего падения уровень доверия президенту России Владимиру Путину вырос в полтора раза и второй месяц держится на уровне 33%

Пресс-служба Президента России Респондентов попросили самостоятельно назвать 5−6 политиков, к которым они испытывают наибольшее доверие. По результатам опроса было выявлено 18 политиков и общественных деятелей, которым доверяет статистически значимая часть населения

Moscow-Live.ru / Будишевский Николай

После весеннего падения уровень доверия президенту России Владимиру Путину вырос в полтора раза и второй месяц держится на уровне 33%, пишут "Открытые медиа" со ссылкой на сентябрьский опрос "Левада-центра".

Респондентов попросили самостоятельно назвать 5−6 политиков, к которым они испытывают наибольшее доверие. По результатам опроса было выявлено 18 политиков и общественных деятелей, которым доверяет статистически значимая часть населения. До пандемии Путину доверяли 35% опрошенных, потом рейтинг упал, и самый низкий уровень доверия был зафиксирован в июле - тогда фамилию президента назвали только 23% участников исследования. Но в августе и сентябре о доверии к президенту сообщили по 33% опрошенных.

По словам директора "Левада-центра" Льва Гудкова, выросший рейтинг президента связан как с ослаблением карантинных мер, так и с ростом критики в связи с отравлением Алексея Навального. "Я думаю, здесь сказалась резкая международная критика из-за ситуации с Навальным, вот это отношение к Путину как к изгою, человеку, недостойному уважения, оно очень сильно проявилось после отравления. В ответ на нее прошла пропагандистская кампания, ответные обвинения Запада, поэтому к рейтингу добавилась вот эта консолидация зависимых категорий населения", - объяснил Гудков.

Чаще всего фамилию президента называли женщины (37%) в возрасте старше 55 лет (37%). Наибольшее доверие президент получил от людей с высшим образованием (37%). Путин оказался гораздо популярнее в Москве (40%), чем в провинции. Минимальное доверие он вызывает у жителей маленьких провинциальных городов и у людей с самым низким доходом - среди тех, кто определил свой потребительский статус как "едва хватает на еду", президента выбрали лишь 25%. Меньше веры и у молодежи: в двух возрастных категориях - от 18 до 24 и от 25 до 39 - президента выбрали по 30% респондентов.

По мнению Гудкова, пенсионеры, жители крупных провинциальных городов, работники госсектора и чиновники меньше других пострадали от коронавируса и потому оказали наибольшее влияние на рост рейтинга президента. А политконсультант Леонид Давыдов отмечает, что патерналистски настроенное население в условиях пандемии стремится к сплочению и поддержке действий власти.

На втором месте впервые за последние годы оказался не член правительства, а представитель думской оппозиции - лидер ЛДПР Владимир Жириновский (14%). Ранее вторыми после Путина по доверию были Мишустин и Шойгу (его рейтинг, например, в ноябре 2017-го достигал 23%), а в тройку лидеров входил глава МИД Сергей Лавров (с рейтингом 19%). Но за последний год рейтинги самых популярных министров заметно просели, а рейтинг главы ЛДПР постепенно рос.

Чаще всего фамилия Жириновского встречалась среди респондентов в возрасте 40−54 (17%) и старше (16%), подавляющее число доверяющих лидеру ЛДПР - люди с образованием ниже среднего (18%). По словам политологов, это объясняется тем, что Жириновский позволяет себе критические жесты по отношению к действующей власти, и это находит поддержку у наиболее маргинальной и не очень образованной части общества.

Рейтинг премьер-министра Михаила Мишустина колеблется в рамках статистической погрешности, в сентябре его фамилию назвали 11% опрошенных, в августе - 13%. Наибольшую симпатию Мишустин вызывает у аудитории старше 55 лет (15%) с высшим (12%) и средним специальным образованием (12%). Этого имени не произносит молодежь до 24 лет (его назвали лишь 2%), ему мало доверяют россияне в возрасте 25−39 лет (7%). Премьеру больше всего доверяют в Москве (14%), а наименьшее доверие он вызывает у жителей городов с населением до 100 000 человек (9%) и селян (11%). По словам Льва Гудкова, глава правительства держится на плаву за счет периодического присутствия в телевизионных эфирах.

Рейтинг Алексея Навального остается фактически неизменен и периодически меняется на один-два процентных пункта в рамках погрешности. В сентябре доверие к нему высказали 3% опрошенных, в августе - 4%. Это был самый большой рейтинг доверия в аналогичных опросах с 2017 года. Правда, другой опрос "Левада-центра" , в ходе которого респондентов спрашивали именно об отношении к Навальному, показал, что одобрение его деятельности за год выросло вдвое - до 20%. По словам Гудкова, провинциальная консервативная публика не воспринимает Навального как политика, зная, что его не могут допустить ни до каких выборов.

Кроме того, в сравнении с прошлым месяцем резко сократилось число никому не доверяющих респондентов: в августе этот вариант ответа назвали 21% опрошенных, тогда как в сентябре только 13%. Меньше одного процента сообщили интервьюерам, что не интересуются политикой.