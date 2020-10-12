На сайте московской мэрии недоступен сервис, с помощью которого нужно еженедельно загружать данные сотрудников, переведенных на удаленный режим работы в соответствии с указом мэра Москвы. Непредоставление данных грозит штрафом или приостановкой деятельности.

При попытке воспользоваться сервисом появляется надпись: "На сайте проводятся технические работы, поэтому у вас могут возникать сложности с прикреплением документов при заполнении форм на получение государственной услуги". "Мы занимаемся обновлением и настройкой услуги, чтобы она работала ещё лучше и удобнее", - говорится на странице.

"Нас ожидают массовые штрафы за непредоставление данных? Или же мэрия сдвинет сроки предоставления данных в связи с тем, что сайт не готов для такого наплыва?" - задались вопросом работодатели в беседе с изданием "Подъём". Также, по их словам, зависает горячая линия, где должны рассказать об альтернативных способах передачи данных и помочь с проблемами при оформлении электронной цифровой подписи.

В департаменте информационных технологий Москвы пообещали учесть произошедший сбой при выписывании штрафов, при этом указали, что сервис был запущен еще 9 октября, но "подавляющее большинство работодателей приступили к загрузке документа" только сегодня. "В связи с этим возникла высокая нагрузка на сервис, из-за чего у некоторых пользователей наблюдаются временные сложности с подачей сведений", - заявили в ДИТ.