В Борском районе Нижегородской области неизвестный обстрелял рейсовый автобус. По предварительным данным, три человека убиты, еще трое ранены. Стрелок скрылся с места происшествия, сообщает телеграм-канал Life shot со ссылкой на источники.

Раненые находятся в состоянии средней тяжести, сообщили РИА "Новости" в экстренных службах.

Преступник целился в автобус, но попал в людей на остановке. Как сообщила "Подъему" диспетчер автобусного парка, которому принадлежит обстрелянный автобус, водитель и пассажиры автобуса не пострадали. Водитель уже вернулся из рейса.

В результате стрельбы погибли Николай Селезнев, Сергей Напылов, Андрей Тихомиров. Ранены Галина Монахова (бабушка предполагаемого стрелка), Валентина Жогонова, Виктор Артюх. По данным Life shot, все трое пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии.

"Сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление личности и задержание мужчины, который открыл стрельбу по рейсовому автобусу в поселке Большеорловское Нижегородской области, после чего скрылся", - сообщили в региональном ГУ МВД.

Стрельба произошла в поселке Большеорловское недалеко от дома N 7 по улице Микрорайон. В региональном Следственном комитете подтвердили, что сотрудники ведомства выехали на место происшествия после сообщения о стрельбе, произошедшей около 15:45. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ, сообщает NN.ru.

Телеграм-канал Baza также утверждает со ссылкой на очевидцев, что преступник готовился к нападению - он специально ждал автобус около остановки. После стрельбы он убежал в лес.

Очевидцы говорят, что насчитали около 16 выстрелов. "Один из погибших - водитель местной добровольной пожарной команды", - пишет "112".

Телеграм-канал "Полковник Трифонов" опубликовал фотографию предполагаемого стрелка - 18-летнего Даниила Монахова. С собой у него два ружья и около 40 патронов. Как утверждают местные жители, ружье ему купил отец для охоты.

Преступник опасен, а потому местным жителям настоятельно рекомендуется оставаться дома. На всех дорогах объявлен план "Перехват". Все выезды и въезды в поселок оцеплены полицией.

"Сотрудники подразделений ОМОН и СОБР Управления Росгвардии по Нижегородской области направлены в поселок Большеорловское для оказания силового прикрытия следственным органам и поиска вооруженного преступника", - сообщает официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

МВД просит откликнуться владельцев автомобилей, оснащенных видеорегистраторами, проезжавших в 15:45 или позже в районе поселка Большеорловское.

По словам одного из очевидцев, молодой человек не расстреливал непосредственно автобус: в транспортное средство попала дробь, когда он стрелял по прохожим после ссоры с родственницей. "Парень приехал к бабушке и начал стрелять, выбежал на улицу, стрелял в автобус, убил троих, ранил бабушку, прохожего и женщину. В бегах сейчас. Все дороги перекрыли. Всех по домам разогнали", - рассказал местный житель.

Водитель автобуса, который обстрелял Монахов, рассказал полицейским, что еле успел уехать с места стрельбы. Когда он подъехал к остановке, то сначала услышал выстрелы за домом, а потом увидел, как пожилой мужчина в нескольких десятках метров от остановки упал, поднялся и побежал. А затем из подъезда "вышел парень с двумя ружьями и выстрелил в автобус". "Водитель сразу дал по газам, чтобы спасти пассажиров", - сообщает Life shot.